Zbigniew Buczkowski szczerze o świadczeniach artystów. Zastosował się do ważnej rady z ZUS-u

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-05-29 12:49

Zbigniew Buczkowski to niewątpliwie jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego przemysłu filmowego. Aktualnie widzowie kojarzą go w głównej mierze z występów w formacie "Lombard", jednak jego dorobek zawodowy jest znacznie bogatszy. Podczas jednego z ostatnich wywiadów aktor w bezpośrednich słowach odniósł się do kwestii niskich emerytur swoich kolegów po fachu. Jak sam zabezpieczył swoją przyszłość finansową i w czym pomogła mu pracownica ZUS-u?

Kariera Zbigniewa Buczkowskiego. Od kultowego serialu po ważne nagrody

Zbigniew Buczkowski przyszedł na świat w 1951 roku w stolicy Polski, a na ekranie po raz pierwszy pojawił się w 1972 roku, zaliczając niewielki epizod w produkcji „Dziewczyny do wzięcia”. Kilkanaście lat później, w 1986 roku, pozytywnie zakończył przed komisją ZASP egzamin w trybie eksternistycznym. Jego kariera nabrała tempa, gdy zaczął wcielać się w specyficzne postacie – drobnych cwaniaczków z Warszawy, lokalnych rzemieślników czy handlarzy. Prawdziwy przełom w rozpoznawalności zagwarantowała mu jednak kreacja Henia Lermaszewskiego w kultowym serialu „Dom”. Z kolei przełom wieków przyniósł mu popularność w produkcjach o zabarwieniu komediowym, gdzie grał m.in. postać Zbyszka w „Świętej wojnie” oraz występował w „Graczykach”.

W najnowszych latach kariery, począwszy od 2017 roku, artysta regularnie pojawia się na ekranach jako Kazimierz Barski w telewizyjnym hicie „Lombard. Życie pod zastaw”, co przyniosło mu wiele statuetek w plebiscycie Telekamery. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat pracy zawodowej Buczkowski zgromadził w swoim portfolio przeszło sto angaży u najwybitniejszych twórców polskiego kina, współpracując chociażby z Krzysztofem Kieślowskim oraz Andrzejem Wajdą. Dwa lata temu, w 2022 roku, jego wieloletnie zasługi uhonorowano prestiżowym Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

W sferze prywatnej gwiazdor od 1981 roku tworzy niezwykle udane małżeństwo z Jolantą Buczkowską. Para wychowała razem dwoje dzieci.

Najsłynniejszy lombard w Polsce od kulis

Zbigniew Buczkowski bezlitośnie ocenia niskie emerytury aktorów

Kwestia finansowego zabezpieczenia znanych postaci show-biznesu wciąż wywołuje ogromne emocje w mediach. Niedawno Wanda Kwietniewska deklarowała w wywiadach, że zamierza walczyć o wyższe, bardziej godne świadczenia dla wszystkich twórców. Tymczasem Zbigniew Buczkowski w szczerej rozmowie z dziennikiem „Fakt" wyznał, że o swojej jesieni życia pomyślał z odpowiednim wyprzedzeniem już przed wieloma laty. Aktor podkreślił, że zamierza pracować i pojawiać się na planach zdjęciowych tak długo, jak tylko pozwoli mu na to stan jego zdrowia.

Sonda
Lubisz serial "Lombard. Życie pod zastaw"?

- Mnie dawno temu miła pani w ZUS-ie powiedziała, żebym sam wpłacał pieniądze co miesiąc na swoją emeryturę, bo ten czas szybko zleci. I tak robiłem. Sam płaciłem. Były to małe stawki, chyba po 100 złotych miesięcznie, ale się płaciło. Chociaż moja emerytura nie jest jakaś wysoka, to ją mam [...] Tak naprawdę to moja mama chodziła na pocztę i wpłacała na specjalną książeczkę, bo ja bym może zapomniał. Ale to ja dawałem jej pieniądze. Przeszedłem na emeryturę w wieku 67 lat, więc płaciłem dwa lata dłużej, niż dziś jest wymagane - przyznał Buczkowski.

Gwiazdor ekranu stanowczo podkreśla, że spora część kolegów z branży jest zaskoczona znikomymi kwotami swoich świadczeń z państwowej kasy, jednak ich podstawowym błędem z przeszłości pozostaje całkowite unikanie regularnego opłacania składek. Właśnie ten niezaprzeczalny fakt wskazuje on jako najpoważniejsze źródło problemu.

Od serialu „Graczykowie” po „Lombard. Życie pod zastaw”. Tak na przestrzeni lat zmieniał się Zbigniew Buczkowski 
Galeria zdjęć 20