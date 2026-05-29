Eliza Trybała w bardzo krótkiej sukience na komunii córki. Jej stylizacja wywołała burzę

Eliza Trybała skrytykowana za ubiór na komunii córki

Eliza Trybała, dawna uczestniczka kontrowersyjnego show, po raz kolejny znalazła się w centrum uwagi internautów. Tym razem dyskusję wywołała uroczystość religijna jej dziecka, która dostarczyła obserwatorom wielu emocji. Gwiazda internetu zazwyczaj preferuje luksusowe i odważne stroje, dlatego i tym razem zdecydowała się na bardzo mocno rzucający się w oczy ubiór. Część fanów nie kryła zachwytu, jednak niektórzy ostro skrytykowała ten wybór. Ogólnie przyjęte zasady nakazują bowiem zakładanie na pierwszą komunię strojów skromnych oraz eleganckich. Celebrytka wyłamała się z tego schematu, ponieważ założyła wyjątkowo krótką spódniczkę. No i się zaczęło.

Celebrytka zadbała o pełną przepychu oprawę wydarzenia i relacjonowała przebieg imprezy na Instagramie. Jej nietypowa kreacja spotkała się z poruszeniem wśród komentujących. Trybała zignorowała negatywne opinie. Jasno zakomunikowała obserwatorom, że absolutnie nie zamierza porzucać preferowanego przez siebie wizerunku i chce czuć się swobodnie bez względu na charakter uroczystości.

Pierwsza Komunia Święta Kornelki. Dla mnie najważniejsze było jedno - żeby czuła się tego dnia szczęśliwa, spokojna i naprawdę wyjątkowa - napisała w sieci.

Gwiazda postanowiła odnieść się do swojego wyboru modowego.

Miałam na sobie dokładnie taką suknię, jaką sobie wyobrażałam. Każdy detal, każdy element był dokładnie w moim stylu i dokładnie taki, jaki miałam w głowie. (...) Nie ubrałam się dla internetu tylko dla siebie, swojej córki i tego, żebyśmy my czuły się dobrze w tym dniu.

Zarówno strój matki, jak i ubrania obu dziewczynek uszyła firma zajmująca się na co dzień projektowaniem mody ślubnej. Prawdopodobnie właśnie z tego powodu wszystkie trzy kreacje wyraźnie nawiązywały do tradycyjnej, ślubnej elegancji. Sama influencerka zwróciła zresztą uwagę na ten specyficzny szczegół.

A tutaj już totalnie jak trzy śluby i jeden mąż.

Występy Elizy Trybały w programie "Warsaw Shore"

Celebrytka zaistniała w przestrzeni medialnej za sprawą udziału w mocno kontrowersyjnym formacie telewizyjnym "Warsaw Shore: Ekipa z Warszawy", który przed laty nadawała stacja MTV. To właśnie na planie tego reality show poznała swojego przyszłego partnera życiowego Pawła "Trybsona" Trybałę. Słynne małżeństwo wraz z dwiema córkami to obecnie jedna z popularniejszych rodzin w polskim show-biznesie. Obecnie Eliza skupia się przede wszystkim na karierze w internecie i regularnie relacjonuje swoim fanom najróżniejsze kulisy z życia prywatnego. Wystąpiła też w "Królowej przetrwania".

Iwona Węgrowska wyda FORTUNĘ na komunię córki. Siedem sukienek i trzy wianki to dopiero początek. Co jeszcze?

