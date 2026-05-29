"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4231

Ostatnie wydarzenia w serialu "Pierwsza miłość" mocno namieszały w życiu bohaterów, a pobyt Pawła w areszcie po bójce w parku stał się początkiem jego ogromnych kłopotów. Sytuacja stała się wręcz kuriozalna, gdy wyszło na jaw, że mężczyzna o takich personaliach formalnie w ogóle nie istnieje. Podczas gdy Kacper i Marysia opiekowali się roztrzęsioną Julką po wizycie na komisariacie, Melka i Laura zbierały we Wrocławiu informacje o podejrzanych zaginięciach wśród lokalnych bezdomnych. W tym samym czasie Piotrek przygotowywał się do zadania Melce przełomowego pytania, a Seweryn dzięki nadesłanym listom desperacko szukał Kazanowej, co wzbudziło spory niepokój Śmiałka. Całość domknął wątek Róży, która zupełnie niespodziewanie wpadła na trop mogący zmienić dotychczasowe spojrzenie na sprawę. Pora zatem przekonać się, co przyniosą kolejne godziny w życiu tych postaci.

"Pierwsza miłość" odc. 4231 - streszczenie

Policja podejmuje ostateczną decyzję o zakończeniu poszukiwań Kazanowej, co skutkuje wycofaniem wszystkich patroli przeczesujących okolice Wadlewa. Rozgoryczony obrotem spraw Seweryn postanawia przemówić do mieszkańców wsi zgromadzonych w świetlicy, by podzielić się swoimi obawami. W tym samym czasie Róża nie zamierza czekać na rozwój wypadków i rozpoczyna własne, prywatne dochodzenie. Alan angażuje się w realne wsparcie dla Mikołaja, dostosowując mieszkanie do potrzeb osoby poruszającej się na wózku oraz robiąc dla niego zakupy. Dzięki tej sytuacji zyskuje szansę na lepsze poznanie Kostka, jednak Iga szybko zauważa, że to ogromne poświęcenie Alana doprowadziło go do problemów finansowych. Janek i Artur starają się ratować Pawła, wynajmując profesjonalnego prawnika, ale on ignoruje wezwanie na komisariat, wybierając w tym czasie spotkanie z Marysią. Byli kochankowie decydują się na bardzo szczerą i trudną rozmowę o swoich wzajemnych uczuciach.

"Pierwsza miłość" odc. 4231 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy bohaterów tego popularnego serialu od lat budzą zainteresowanie wielu osób, które każdego wieczoru zasiadają przed telewizorami. Śledzenie perypetii mieszkańców Wrocławia i Wadlewa stało się dla wielu stałym punktem dnia, pozwalającym na chwilę relaksu przy ciekawych wątkach obyczajowych. Aby dowiedzieć się, jak potoczą się rozmowy Pawła z Marysią oraz co odkryje Róża, warto śledzić najnowsze wydania produkcji. Nowy odcinek serialu "Pierwsza miłość" o numerze 4231 będzie można obejrzeć 5 czerwca 2026 o godzinie 18:00 na kanale Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to produkcja, która towarzyszy nam już od 2004 roku, łącząc w sobie wątki miłosne, sensacyjne oraz komediowe. Akcja serialu przenosi nas na zmianę do gwarnego Wrocławia i spokojnego Wadlewa, gdzie bohaterowie mierzą się z codziennymi dylematami i wielkimi życiowymi dramatami. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi historie o przyjaźni, lojalności i skomplikowanych relacjach rodzinnych. Przez lata obsada serialu mocno się rozrosła, a na ekranie regularnie pojawiają się uznani polscy aktorzy. W serialu występują między innymi:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)