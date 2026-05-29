"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4229

W świecie wrocławskich intryg i sercowych rozterek serial "Pierwsza miłość" znowu zaskoczył gęstą atmosferą oraz nagłymi zwrotami akcji. Marysia z wielką starannością przygotowała uroczysty obiad dla Pawła, jednak jego przedwczesne pojawienie się wyraźnie nie spodobało się Kacprowi i doprowadziło do ich pierwszej konfrontacji pod kamienicą. W tym samym czasie Julita ostatecznie zrozumiała, że nie jest w stanie pogodzić swoich zawodowych ambicji z dalszą relacją z Radkiem. Problemy nie ominęły też drużyny Iskry, ponieważ szanse na ważny awans zostały zagrożone przez fatalną dyspozycję załamanego Maksa. Sportowiec kompletnie nie radził sobie z faktem, że rzuciła go dziewczyna i od razu związała się z Borysem, co mocno odbiło się na jego formie. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Pierwsza miłość" odc. 4229 - streszczenie
Kostek nie kryje radości z faktu, że Mikołaj w końcu wychodzi ze szpitala i obaj będą mogli wrócić do wspólnego domu. Ta sytuacja jest bolesna dla Alana, który czuje przykrość, widząc entuzjazm chłopca związany z opuszczeniem jego mieszkania. Mężczyzna zaczyna rozumieć, że osoba wychowująca dziecko przez lata zawsze będzie zajmować w jego sercu szczególne miejsce. W innym wątku Borys dochodzi do wniosku, że Kamila jest dla niego idealną kobietą, jednak postanawia zrezygnować z własnych uczuć. Chce nakłonić dziewczynę do powrotu do Maksa, stawiając dobro wspólnego zespołu ponad prywatne szczęście. Z kolei Julka potajemnie urywa się z lekcji, aby spędzić czas z Pawłem i wyprowadzić psa na spacer. Podczas pobytu w parku młodzi ludzie trafiają na dawnych właścicieli Wafla, co przeradza się w gwałtowne starcie.
"Pierwsza miłość" odc. 4229 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Fani tej produkcji z pewnością nie chcą przegapić najnowszych perypetii swoich ulubionych postaci. Aby być na bieżąco z losami mieszkańców Wrocławia i Wadlewa, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem. Wszystkie nowe wątki zostaną zaprezentowane w standardowym paśmie emisji na głównej antenie. Kolejny epizod zostanie wyemitowany 2 czerwca 2026 roku o godzinie 18:00 na kanale Polsat.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
"Pierwsza miłość" towarzyszy nam już od 2004 roku, pokazując życie bohaterów na tle malowniczego Wadlewa i tętniącego życiem Wrocławia. Serial jest prawdziwym miksem gatunkowym, bo znajdziemy tu zarówno zabawne sytuacje, jak i mroczne historie kryminalne czy trudne problemy społeczne. Przez te wszystkie lata postacie takie jak Marysia czy Kinga stały się nam wyjątkowo bliskie, a ich perypetie przyciągają przed ekrany kolejne pokolenia. To właśnie ta różnorodność wątków sprawia, że historia wciąż pozostaje świeża i ciekawa. W serialu występują między innymi:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)