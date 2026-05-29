"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4229

W świecie wrocławskich intryg i sercowych rozterek serial "Pierwsza miłość" znowu zaskoczył gęstą atmosferą oraz nagłymi zwrotami akcji. Marysia z wielką starannością przygotowała uroczysty obiad dla Pawła, jednak jego przedwczesne pojawienie się wyraźnie nie spodobało się Kacprowi i doprowadziło do ich pierwszej konfrontacji pod kamienicą. W tym samym czasie Julita ostatecznie zrozumiała, że nie jest w stanie pogodzić swoich zawodowych ambicji z dalszą relacją z Radkiem. Problemy nie ominęły też drużyny Iskry, ponieważ szanse na ważny awans zostały zagrożone przez fatalną dyspozycję załamanego Maksa. Sportowiec kompletnie nie radził sobie z faktem, że rzuciła go dziewczyna i od razu związała się z Borysem, co mocno odbiło się na jego formie. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Pierwsza miłość" odc. 4229 - streszczenie

Kostek nie kryje radości z faktu, że Mikołaj w końcu wychodzi ze szpitala i obaj będą mogli wrócić do wspólnego domu. Ta sytuacja jest bolesna dla Alana, który czuje przykrość, widząc entuzjazm chłopca związany z opuszczeniem jego mieszkania. Mężczyzna zaczyna rozumieć, że osoba wychowująca dziecko przez lata zawsze będzie zajmować w jego sercu szczególne miejsce. W innym wątku Borys dochodzi do wniosku, że Kamila jest dla niego idealną kobietą, jednak postanawia zrezygnować z własnych uczuć. Chce nakłonić dziewczynę do powrotu do Maksa, stawiając dobro wspólnego zespołu ponad prywatne szczęście. Z kolei Julka potajemnie urywa się z lekcji, aby spędzić czas z Pawłem i wyprowadzić psa na spacer. Podczas pobytu w parku młodzi ludzie trafiają na dawnych właścicieli Wafla, co przeradza się w gwałtowne starcie.

"Pierwsza miłość" odc. 4229 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani tej produkcji z pewnością nie chcą przegapić najnowszych perypetii swoich ulubionych postaci. Aby być na bieżąco z losami mieszkańców Wrocławia i Wadlewa, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem. Wszystkie nowe wątki zostaną zaprezentowane w standardowym paśmie emisji na głównej antenie. Kolejny epizod zostanie wyemitowany 2 czerwca 2026 roku o godzinie 18:00 na kanale Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" towarzyszy nam już od 2004 roku, pokazując życie bohaterów na tle malowniczego Wadlewa i tętniącego życiem Wrocławia. Serial jest prawdziwym miksem gatunkowym, bo znajdziemy tu zarówno zabawne sytuacje, jak i mroczne historie kryminalne czy trudne problemy społeczne. Przez te wszystkie lata postacie takie jak Marysia czy Kinga stały się nam wyjątkowo bliskie, a ich perypetie przyciągają przed ekrany kolejne pokolenia. To właśnie ta różnorodność wątków sprawia, że historia wciąż pozostaje świeża i ciekawa. W serialu występują między innymi:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)