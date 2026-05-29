"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4222

Ostatnie dni na najsłynniejszej ulicy w Warszawie przyniosły wiele trudnych momentów, o których fani serialu "Na Wspólnej" z pewnością długo nie zapomną. Julka niezbyt dobrze zniosła zażycie narkotyków z Leonem, a chłopak sprytnie zatrzymał ją u siebie, żeby Igor nie widział córki w złym stanie, co po zmanipulowanej relacji dziewczyny zaowocowało niesłuszną wdzięcznością ojca wobec rzekomego opiekuna. Wstrząsające wieści dotarły do Oli, gdy lekarz wyjaśnił jej, że agresja Mariusza była wynikiem guza płata czołowego, a to wywołało w niej ogromne poczucie winy, potęgowane dodatkowo przez oskarżenia teściowej oraz manipulacyjne zachowanie Zduńskiego. W redakcji serialu Krzysztof zachował dyskrecję i nie wyjawił żonie prezesa prawdy o romansie jej męża, natomiast Sandra postawiła sprawę na ostrzu noża i zażądała wyrzucenia Igora z pracy. Poważne deklaracje padły także z ust Andrzeja, który podczas szczerej rozmowy wyznał Michałowi, że zdecydował się na rozwód i chciał przekazać mu na własność swoje nieruchomości. Pora zatem sprawdzić, jak te wszystkie skomplikowane układy i życiowe błędy wpłyną na dalsze losy mieszkańców.

"Na Wspólnej" odc. 4222 - streszczenie

W 4222. odcinku Ola drży o życie Mariusza, który przechodzi skomplikowaną operację po ostrzeżeniach lekarza o możliwych powikłaniach neurologicznych. Podczas gdy chirurdzy walczą o zdrowie Czerskiego, kobieta decyduje się na rozmowę z Zakościelnym, mając nadzieję na uratowanie kariery męża. Niestety po wybudzeniu okazuje się, że Mariusz ma poważne problemy z pamięcią i nie rozpoznaje własnej żony. W trudnych chwilach wsparcie Oli okazuje Zduński, co nie uchodzi uwadze Otylii. Równolegle w redakcji dochodzi do kłótni po powrocie Nowaka do pracy, a Andrzej w trakcie wizyty u Basi ma okazję poznać swoją wnuczkę oraz synową, Adę. Całość domyka sytuacja na dziedzińcu, gdzie ktoś potajemnie fotografuje przypadkowe spotkanie Smolnego i Brzozowskiego.

"Na Wspólnej" odc. 4222 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Dalsze losy mieszkańców najpopularniejszej ulicy w Polsce będzie można śledzić już niebawem w telewizyjnej ramówce. Stacja tradycyjnie przygotowała emisję w swoim wieczornym paśmie, tuż po głównym programie informacyjnym. To dobra okazja, by przekonać się, jak bohaterowie poradzą sobie z nowymi problemami rodzinnymi i zawodowymi. Premiera 4222. odcinka serialu "Na Wspólnej" odbędzie się 2 czerwca 2026 o godzinie 20:15 na kanale TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to już prawdziwa legenda polskiej telewizji, która od lat przyciąga przed ekrany całe pokolenia. Wszystko zaczęło się od grupy przyjaciół z domu dziecka, którzy obiecali sobie wsparcie, a ich wspólny dom stał się centrum życiowych zawirowań. Losy Brzozowskich czy Ziębów to mieszanka codziennych problemów, wielkich miłości i trudnych wyborów, które mogłyby przytrafić się każdemu z nas. Przez lata przez plan przewinęło się mnóstwo znanych twarzy, tworząc zgraną ekipę, którą po prostu dobrze się ogląda. W serialu występują między innymi:

Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)