Początki związku Ady i Michała z „Rolnik szuka żony”

Adrianna to jedna z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek hitu TVP „Rolnik szuka żony”. Jako młoda studentka napisała list do Michała z Podlasia, który otwarcie komunikował, że szuka partnerki gotowej na przeprowadzkę. Rolnik nie wyobrażał sobie relacji na odległość, choć nie oczekiwał od ukochanej pracy w gospodarstwie. Ada zadeklarowała chęć przeprowadzki, co zaowocowało szybkim rozwojem ich uczucia. Para zaręczyła się krótko po programie, a w 2023 roku stanęła na ślubnym kobiercu. Kobieta dotrzymała słowa i przeniosła się na Podlasie.

Młode małżeństwo rzadko pokazuje swoje życie prywatne w internecie, choć Adrianna dba o relacje z fanami i stara się odpowiadać na ich pytania.

Obecnie była uczestniczka show pomaga mężowi na wsi, ale jest również zatrudniona na pełen etat w charakterze niani.

Kłopoty zdrowotne uczestniczki hitu TVP

Od pewnego czasu Adrianna otwarcie mówiła o gorszym samopoczuciu, co skłoniło ją do wizyty u specjalistów.

Ada i Michał z "Rolnik szuka żony" mówią o powiększeniu rodziny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Byłam u fizjoterapeuty urologicznego, żeby pracować nad swoim brzuchem, bo je są odstający, wygląda źle i nie podoba mi się, więc mam osłabione mięśnie brzucha. Mniej więcej tak po miesiącu powinnam widzieć jakiś tam zarys, efekt, ale pani powiedziała szczerze, że same ćwiczenia tutaj nie dadzą rady, żeby ten efekt był taki zadowalający, jak bym chciała, więc będę musiała wykonać jakieś tam zabiegi modelujące. No i już się orientowałam mniej więcej. Nie jest to tania sprawa, ale na pewno do zrealizowania, więc zobaczymy - powiedziała Ada.

Żona rolnika przyznaje, że zamierza dążyć do poprawy swojego wyglądu i samopoczucia. Zaczyna od zmiany nawyków żywieniowych i uważnej obserwacji organizmu po odstawieniu glutenu. Planuje również dodatkowe badania, które pozwolą jej wykluczyć ewentualne schorzenia układu pokarmowego.

24