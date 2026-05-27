"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4223

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W świecie "Na Wspólnej" ostatnie wydarzenia mocno namieszały w życiu bohaterów, stawiając ich przed niezwykle bolesnymi wyzwaniami. Ola drżała o życie Mariusza podczas jego skomplikowanej operacji, lecz po wybudzeniu mężczyzny spotkał ją potężny cios, ponieważ mąż zupełnie jej nie rozpoznał. Wcześniej kobieta starała się ratować jego karierę u Zakościelnego, a po samym zabiegu znalazła pocieszenie u Zduńskiego, co nie umknęło uwadze obserwującej ich Otylii. Spore zamieszanie zapanowało również w redakcji, gdzie powrót Nowaka do pracy wywołał prawdziwą burzę, a w tym samym czasie Leon poprosił Igora o zaufanie i wyznał Julce, że potrzebował pieniędzy na nowy komputer. Michał kategorycznie odrzucił propozycję brata dotyczącą przepisania nieruchomości, natomiast rozczarowany Andrzej poznał u Basi swoją wnuczkę oraz Adę, żonę Daniela. Całość zwieńczył niepokojący akcent, gdy ktoś z ukrycia fotografował Smolnego i Brzozowskiego podczas ich przypadkowego spotkania na dziedzińcu, więc pora się przekonać, co przyniesie kolejny odcinek.

"Na Wspólnej" odc. 4223 - streszczenie

W odcinku 4223 Zduński składa wizytę Mariuszowi w szpitalu i sugeruje mu, że Ola ostatecznie zakończyła ich relację, by związać się właśnie z nim. Te słowa niespodziewanie potwierdza Otylia, co sprawia, że zdenerwowany Czerski natychmiast wyprasza żonę ze swojej sali. Ola szybko domyśla się, że za tymi wydarzeniami stoi celowe działanie Zduńskiego i postanawia rozmówić się z nim osobiście. Tymczasem Sławek nie odpuszcza w temacie mafii deweloperskiej i naciska na uzyskanie nowych informacji, a Zenek przyznaje się do zabrania telefonu Damiana z policyjnego depozytu. Monika zmaga się z falą nienawiści skierowaną w stronę Kajetana, natomiast Eliza próbuje ratować swoje małżeństwo, mimo że Jarek wciąż domaga się rozwodu. Ich wspólny spacer kończy się wyjątkowo niezręcznie, gdy na ich drodze staje Wrońska, z którą mężczyzna niedawno nawiązał bliską relację.

"Na Wspólnej" odc. 4223 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Osoby zainteresowane dalszymi losami mieszkańców kamienicy przy ulicy Wspólnej mogą liczyć na stałe pory emisji w telewizji. Produkcja jest regularnie nadawana w wieczornym paśmie, co pozwala na spokojne śledzenie perypetii ulubionych postaci po pracy. Warto zarezerwować sobie czas w pierwszej połowie czerwca, aby poznać finał konfrontacji między Olą a Zduńskim. Premiera odcinka 4223 odbędzie się 3 czerwca 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie kanału TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Serial „Na Wspólnej” to wieloletnia opowieść o grupie przyjaciół, którzy wychowywali się razem w domu dziecka pod okiem Marii i Włodka Ziębów. Punktem wyjścia dla historii była wspólna przeprowadzka do kamienicy, którą otrzymali w darze po tragicznie zmarłym Wiktorze Brzozowskim. Od tamtego czasu obserwujemy życie rodzin Brzozowskich, Hofferów oraz Ziębów, których łączą więzi znacznie silniejsze niż te wynikające z pokrewieństwa. Produkcja pokazuje, jak dawne obietnice i sąsiedzka solidarność pomagają przetrwać najtrudniejsze życiowe zakręty. Obsada tego serialu to m.in.:

Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)