"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4223

W świecie "Na Wspólnej" ostatnie wydarzenia mocno namieszały w życiu bohaterów, stawiając ich przed niezwykle bolesnymi wyzwaniami. Ola drżała o życie Mariusza podczas jego skomplikowanej operacji, lecz po wybudzeniu mężczyzny spotkał ją potężny cios, ponieważ mąż zupełnie jej nie rozpoznał. Wcześniej kobieta starała się ratować jego karierę u Zakościelnego, a po samym zabiegu znalazła pocieszenie u Zduńskiego, co nie umknęło uwadze obserwującej ich Otylii. Spore zamieszanie zapanowało również w redakcji, gdzie powrót Nowaka do pracy wywołał prawdziwą burzę, a w tym samym czasie Leon poprosił Igora o zaufanie i wyznał Julce, że potrzebował pieniędzy na nowy komputer. Michał kategorycznie odrzucił propozycję brata dotyczącą przepisania nieruchomości, natomiast rozczarowany Andrzej poznał u Basi swoją wnuczkę oraz Adę, żonę Daniela. Całość zwieńczył niepokojący akcent, gdy ktoś z ukrycia fotografował Smolnego i Brzozowskiego podczas ich przypadkowego spotkania na dziedzińcu, więc pora się przekonać, co przyniesie kolejny odcinek.
"Na Wspólnej" odc. 4223 - streszczenie
W odcinku 4223 Zduński składa wizytę Mariuszowi w szpitalu i sugeruje mu, że Ola ostatecznie zakończyła ich relację, by związać się właśnie z nim. Te słowa niespodziewanie potwierdza Otylia, co sprawia, że zdenerwowany Czerski natychmiast wyprasza żonę ze swojej sali. Ola szybko domyśla się, że za tymi wydarzeniami stoi celowe działanie Zduńskiego i postanawia rozmówić się z nim osobiście. Tymczasem Sławek nie odpuszcza w temacie mafii deweloperskiej i naciska na uzyskanie nowych informacji, a Zenek przyznaje się do zabrania telefonu Damiana z policyjnego depozytu. Monika zmaga się z falą nienawiści skierowaną w stronę Kajetana, natomiast Eliza próbuje ratować swoje małżeństwo, mimo że Jarek wciąż domaga się rozwodu. Ich wspólny spacer kończy się wyjątkowo niezręcznie, gdy na ich drodze staje Wrońska, z którą mężczyzna niedawno nawiązał bliską relację.
"Na Wspólnej" odc. 4223 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Osoby zainteresowane dalszymi losami mieszkańców kamienicy przy ulicy Wspólnej mogą liczyć na stałe pory emisji w telewizji. Produkcja jest regularnie nadawana w wieczornym paśmie, co pozwala na spokojne śledzenie perypetii ulubionych postaci po pracy. Warto zarezerwować sobie czas w pierwszej połowie czerwca, aby poznać finał konfrontacji między Olą a Zduńskim. Premiera odcinka 4223 odbędzie się 3 czerwca 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie kanału TVN.
"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada
Serial „Na Wspólnej” to wieloletnia opowieść o grupie przyjaciół, którzy wychowywali się razem w domu dziecka pod okiem Marii i Włodka Ziębów. Punktem wyjścia dla historii była wspólna przeprowadzka do kamienicy, którą otrzymali w darze po tragicznie zmarłym Wiktorze Brzozowskim. Od tamtego czasu obserwujemy życie rodzin Brzozowskich, Hofferów oraz Ziębów, których łączą więzi znacznie silniejsze niż te wynikające z pokrewieństwa. Produkcja pokazuje, jak dawne obietnice i sąsiedzka solidarność pomagają przetrwać najtrudniejsze życiowe zakręty. Obsada tego serialu to m.in.:
- Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
- Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
- Sonia Mietielica (jako Anka)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
- Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
- Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
- Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)