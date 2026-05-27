"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4230

Ostatnie wydarzenia w serialu "Pierwsza miłość" przyniosły wiele zawirowań, które mocno wpłynęły na codzienne życie znanych nam postaci. Kostek ogromnie cieszył się z faktu, że Mikołaj opuścił wreszcie szpital i wrócił z nim do domu, co dla Alana było bolesnym ciosem oraz lekcją pokory. Równie trudny wybór stał przed Borysem, który dla dobra zespołu postanowił poświęcić osobiste szczęście i zaczął nakłaniać Kamilę do powrotu do Maksa. Tymczasem Julka uciekła z lekcji, aby potajemnie spotkać się z Pawłem, jednak ich wspólny spacer z psem w parku przybrał niespodziewanie dramatyczny obrót. Przypadkowe spotkanie z poprzednimi właścicielami Wafla przerodziło się w brutalną konfrontację, która gwałtownie przerwała ich spokojne popołudnie. Czego zatem można spodziewać się w kolejnych wątkach tej opowieści?

"Pierwsza miłość" odc. 4230 - streszczenie

Po niedawnej bójce w parku Paweł trafia do aresztu, co staje się początkiem jego poważnych problemów z prawem i tożsamością. Policja odkrywa bowiem, że w oficjalnych rejestrach osoba o jego danych personalnych po prostu nie istnieje. W tym samym czasie Kacper i Marysia pojawiają się na komisariacie, aby odebrać stamtąd bardzo roztrzęsioną Julkę. Melka oraz Laura decydują się odwiedzić koczowiska bezdomnych we Wrocławiu, gdzie docierają do nich niepokojące informacje o kolejnych zaginięciach w tym środowisku. Tymczasem Piotrek przygotowuje się do zadania Melce bardzo ważnego pytania, które planował od dłuższego czasu. W Wadlewie Seweryn musi radzić sobie z lawiną listów po swoim telewizyjnym występie, co zmusza go do sprawdzania każdego sygnału o miejscu pobytu Kazanowej. Choć Śmiałek martwi się o kondycję psychiczną przyjaciela, Róża natrafia nagle na trop, który rzuca zupełnie nowe światło na całą sprawę.

"Pierwsza miłość" odc. 4230 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu widzów z niecierpliwością czeka na rozwinięcie wątków związanych z mieszkańcami Wrocławia oraz Wadlewa. Nowe odcinki są emitowane regularnie, co pozwala na bieżąco obserwować perypetie znanych postaci w ich codziennych zmaganiach. Jeśli nie chcesz przegapić najnowszych wydarzeń, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem późnym popołudniem. Najnowszy odcinek zostanie pokazany na antenie Polsatu. Premiera 4230. odcinka zaplanowana jest na 3 czerwca 2026 roku o godzinie 18:00.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Ten popularny serial towarzyszy nam już od 2004 roku, pokazując życie ludzi dzielących swój czas między gwarny Wrocław a spokojniejsze Wadlew. Przez te wszystkie lata widzieliśmy mnóstwo zwrotów akcji, od romantycznych uniesień po mroczne historie kryminalne, które zawsze trzymają w napięciu. Produkcja nie boi się trudnych tematów i często pokazuje problemy, z jakimi mierzą się współcześni Polacy w różnym wieku. To sprawia, że perypetie Marysi i Kingi wciąż cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem i budzą dużą sympatię. W obsadzie tego serialu znajdują się m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)