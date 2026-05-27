"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4230

Ostatnie wydarzenia w serialu "Pierwsza miłość" przyniosły wiele zawirowań, które mocno wpłynęły na codzienne życie znanych nam postaci. Kostek ogromnie cieszył się z faktu, że Mikołaj opuścił wreszcie szpital i wrócił z nim do domu, co dla Alana było bolesnym ciosem oraz lekcją pokory. Równie trudny wybór stał przed Borysem, który dla dobra zespołu postanowił poświęcić osobiste szczęście i zaczął nakłaniać Kamilę do powrotu do Maksa. Tymczasem Julka uciekła z lekcji, aby potajemnie spotkać się z Pawłem, jednak ich wspólny spacer z psem w parku przybrał niespodziewanie dramatyczny obrót. Przypadkowe spotkanie z poprzednimi właścicielami Wafla przerodziło się w brutalną konfrontację, która gwałtownie przerwała ich spokojne popołudnie. Czego zatem można spodziewać się w kolejnych wątkach tej opowieści?
"Pierwsza miłość" odc. 4230 - streszczenie
Po niedawnej bójce w parku Paweł trafia do aresztu, co staje się początkiem jego poważnych problemów z prawem i tożsamością. Policja odkrywa bowiem, że w oficjalnych rejestrach osoba o jego danych personalnych po prostu nie istnieje. W tym samym czasie Kacper i Marysia pojawiają się na komisariacie, aby odebrać stamtąd bardzo roztrzęsioną Julkę. Melka oraz Laura decydują się odwiedzić koczowiska bezdomnych we Wrocławiu, gdzie docierają do nich niepokojące informacje o kolejnych zaginięciach w tym środowisku. Tymczasem Piotrek przygotowuje się do zadania Melce bardzo ważnego pytania, które planował od dłuższego czasu. W Wadlewie Seweryn musi radzić sobie z lawiną listów po swoim telewizyjnym występie, co zmusza go do sprawdzania każdego sygnału o miejscu pobytu Kazanowej. Choć Śmiałek martwi się o kondycję psychiczną przyjaciela, Róża natrafia nagle na trop, który rzuca zupełnie nowe światło na całą sprawę.
"Pierwsza miłość" odc. 4230 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wielu widzów z niecierpliwością czeka na rozwinięcie wątków związanych z mieszkańcami Wrocławia oraz Wadlewa. Nowe odcinki są emitowane regularnie, co pozwala na bieżąco obserwować perypetie znanych postaci w ich codziennych zmaganiach. Jeśli nie chcesz przegapić najnowszych wydarzeń, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem późnym popołudniem. Najnowszy odcinek zostanie pokazany na antenie Polsatu. Premiera 4230. odcinka zaplanowana jest na 3 czerwca 2026 roku o godzinie 18:00.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
Ten popularny serial towarzyszy nam już od 2004 roku, pokazując życie ludzi dzielących swój czas między gwarny Wrocław a spokojniejsze Wadlew. Przez te wszystkie lata widzieliśmy mnóstwo zwrotów akcji, od romantycznych uniesień po mroczne historie kryminalne, które zawsze trzymają w napięciu. Produkcja nie boi się trudnych tematów i często pokazuje problemy, z jakimi mierzą się współcześni Polacy w różnym wieku. To sprawia, że perypetie Marysi i Kingi wciąż cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem i budzą dużą sympatię. W obsadzie tego serialu znajdują się m.in.:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)