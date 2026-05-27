Izabela Janachowska zabrała syna na ciążowe badanie USG. Nagranie rozczula!

Izabela Janachowska zabrała syna na badanie USG

Pod koniec maja Izabela Janachowska ogłosiła radosną nowinę o oczekiwaniu na drugie dziecko. Opublikowała wówczas urocze ujęcia ze swoim mężem, na których z uśmiechem prezentowali zdjęcia ultrasonograficzne. Ostatnio prezenterka, która wychowuje już 7-letniego Chrisa, zamieściła w sieci wzruszające wideo. Zostało ono zarejestrowane podczas wizyty u lekarza w trakcie badania USG. W gabinecie był również syn gwiazdy.

Prezenterka zdecydowała się na obecność synka podczas badania, aby mógł na własne uszy usłyszeć dźwięk bijącego serca oczekiwanego dziecka. Janachowska przez dłuższy czas zachowywała dyskrecję w kwestii powiększenia rodziny, a teraz chętnie relacjonuje kolejne etapy. Jej początkowe milczenie wynikało z potrzeby upewnienia się, że ciąża rozwija się prawidłowo i bezpiecznie.

Spośród wszystkich ról w życiu, tę kocham najbardziej - bycie Waszą mamą - napisała Janachowska na swoim profilu na Instagramie.

Warto dodać, że gwiazda ukrywała swój stan nie tylko przed opinią publiczną, ale początkowo także przed własnym ukochanym.

Mogę zaskoczyć troszeczkę, bo mój mąż dowiedział się dosyć późno o ciąży. Faktycznie w pierwszej ciąży mocno od samego początku przechodziliśmy przez to razem i on wiedział może nawet wcześniej ode mnie, bo zauważał te symptomy. Natomiast teraz długo go dosyć trzymałam w... nie chcę powiedzieć niepewności, ale w totalnej nieświadomości. Pomyślałam sobie, że chyba odczekam do takiego momentu, kiedy to wszystko będzie takie pewne, bezpieczne, że nie chciałam go wciągać w taką niepewną sytuację. Też mieliśmy różne problemy wcześniej z zajściem w ciążę. I tak sobie pomyślałam, że chyba go poinformuję, jak to będzie już takie pewne, sprawdzone i po prostu gotowe - opowiadała gwiazda w "Pytaniu na śniadanie".

Fani Izabeli Janachowskiej zachwyceni nagraniem z USG

Emocjonalne wideo z gabinetu lekarskiego spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem ze strony obserwatorów. Pod wpisem błyskawicznie pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy i gratulacji. Fani zwracali uwagę na wyjątkowość takich chwil i radość starszego brata z uczestnictwa w tym wydarzeniu.

"Najpiękniejsze momenty", "Najpiękniejszy moment w ciąży - słuchać bicia serca", "Wszystkiego dobrego", "Jaki zachwycony starszy brat", "Gratuluję. Piękny czas dla Was" - czytamy w sieci.

Swoje słowa wsparcia w komentarzach przekazała również Hanna Lis, która nie kryła wzruszenia:

Ten dźwięk małego serduszka! Pięknego dnia dla Was, Mamusiu.

Izabela Janachowska pokazała swoją sukienkę ze studniówki. Internauci podzieleni

