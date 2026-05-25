"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4221

W serialu "Na Wspólnej" ostatnio działo się naprawdę dużo, a życie bohaterów po raz kolejny mocno się skomplikowało. Mariusz leżący w szpitalu próbował skontaktować się z Olą z telefonu lekarza, lecz jego bełkotliwa mowa sprawiła, że żona uznała go za pijanego i po prostu się rozłączyła. W tym samym czasie Czerska wspierała swoją poradą Zduńskiego podczas wizyty w restauracji, a w redakcji Smolny skutecznie uciszył Sandrę, która chciała przejąć władzę pod nieobecność zawieszonego Igora. Poważne kłopoty dopadły też Nowaka, ponieważ po kłótni o wagary Julka uciekła do Leona, który zaproponował dziewczynie jakieś pigułki. Do trudnej rozmowy doszło u Basi i Krzysztofa, którzy skonfrontowali się z Andrzejem unikającym kontaktu z własnymi synami oraz wnuczką. Czas zatem przekonać się, jak potoczą się dalsze losy tych bohaterów.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Na Wspólnej" odc. 4221 - streszczenie

Julka bardzo źle reaguje na substancje odurzające, które zażyła wspólnie z Leonem, i w efekcie chce natychmiast wracać do swojego domu. Chłopak jednak powstrzymuje ją przed tym krokiem, tłumacząc, że w obecnym stanie absolutnie nie powinna pokazywać się ojcu. Kiedy dziewczyna w końcu dociera na miejsce, przedstawia całą historię w taki sposób, że niczego nieświadomy Igor czuje do Leona ogromną wdzięczność za opiekę nad córką. W innym wątku lekarz uświadamia Oli, że agresywne zachowanie Mariusza było wynikiem guza płata czołowego, co wpędza kobietę w ogromne poczucie winy. Teściowa dodatkowo pogarsza jej stan, obarczając ją odpowiedzialnością za całą sytuację, co bez skrupułów próbuje wykorzystać Zduński. W redakcji dochodzi do wizyty żony prezesa, jednak Krzysztof decyduje się nie wspominać jej o romansie męża, podczas gdy Sandra domaga się wyrzucenia Igora z pracy. Tymczasem Andrzej wyznaje Michałowi, że planuje rozwód i zamierza przepisać mu posiadane nieruchomości.

"Na Wspólnej" odc. 4221 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani produkcji o mieszkańcach słynnej kamienicy z niecierpliwością wyczekują momentu, w którym poznają dalsze losy swoich ulubieńców. Nowe historie i życiowe dylematy bohaterów są emitowane regularnie, dzięki czemu można na bieżąco śledzić każdą zmianę w ich życiu. Jeśli nie chcecie przegapić tego, co spotka Julkę, Olę czy Krzysztofa, koniecznie zarezerwujcie sobie czas wieczorem przed telewizorem. Emisja odcinka 4221 serialu "Na Wspólnej" zaplanowana jest na 1 czerwca 2026 o godzinie 20:15 na antenie TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to jeden z tych seriali, który od lat gości w domach Polaków i wciąż potrafi zaciekawić nowymi wątkami. Wszystko zaczęło się od grupy przyjaciół z domu dziecka, którzy obiecali sobie wzajemne wsparcie i zamieszkali w kamienicy przy tytułowej ulicy. Dzisiaj obserwujemy już nie tylko ich życie, ale też losy kolejnych pokoleń rodzin Brzozowskich, Hofferów oraz Ziębów. To opowieść o przyjaźniach silniejszych niż więzy krwi, które stanowią fundament dla całej społeczności. W serialu występują między innymi:

Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)