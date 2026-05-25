"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4221

W serialu "Na Wspólnej" ostatnio działo się naprawdę dużo, a życie bohaterów po raz kolejny mocno się skomplikowało. Mariusz leżący w szpitalu próbował skontaktować się z Olą z telefonu lekarza, lecz jego bełkotliwa mowa sprawiła, że żona uznała go za pijanego i po prostu się rozłączyła. W tym samym czasie Czerska wspierała swoją poradą Zduńskiego podczas wizyty w restauracji, a w redakcji Smolny skutecznie uciszył Sandrę, która chciała przejąć władzę pod nieobecność zawieszonego Igora. Poważne kłopoty dopadły też Nowaka, ponieważ po kłótni o wagary Julka uciekła do Leona, który zaproponował dziewczynie jakieś pigułki. Do trudnej rozmowy doszło u Basi i Krzysztofa, którzy skonfrontowali się z Andrzejem unikającym kontaktu z własnymi synami oraz wnuczką. Czas zatem przekonać się, jak potoczą się dalsze losy tych bohaterów.
"Na Wspólnej" odc. 4221 - streszczenie
Julka bardzo źle reaguje na substancje odurzające, które zażyła wspólnie z Leonem, i w efekcie chce natychmiast wracać do swojego domu. Chłopak jednak powstrzymuje ją przed tym krokiem, tłumacząc, że w obecnym stanie absolutnie nie powinna pokazywać się ojcu. Kiedy dziewczyna w końcu dociera na miejsce, przedstawia całą historię w taki sposób, że niczego nieświadomy Igor czuje do Leona ogromną wdzięczność za opiekę nad córką. W innym wątku lekarz uświadamia Oli, że agresywne zachowanie Mariusza było wynikiem guza płata czołowego, co wpędza kobietę w ogromne poczucie winy. Teściowa dodatkowo pogarsza jej stan, obarczając ją odpowiedzialnością za całą sytuację, co bez skrupułów próbuje wykorzystać Zduński. W redakcji dochodzi do wizyty żony prezesa, jednak Krzysztof decyduje się nie wspominać jej o romansie męża, podczas gdy Sandra domaga się wyrzucenia Igora z pracy. Tymczasem Andrzej wyznaje Michałowi, że planuje rozwód i zamierza przepisać mu posiadane nieruchomości.
"Na Wspólnej" odc. 4221 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Fani produkcji o mieszkańcach słynnej kamienicy z niecierpliwością wyczekują momentu, w którym poznają dalsze losy swoich ulubieńców. Nowe historie i życiowe dylematy bohaterów są emitowane regularnie, dzięki czemu można na bieżąco śledzić każdą zmianę w ich życiu. Jeśli nie chcecie przegapić tego, co spotka Julkę, Olę czy Krzysztofa, koniecznie zarezerwujcie sobie czas wieczorem przed telewizorem. Emisja odcinka 4221 serialu "Na Wspólnej" zaplanowana jest na 1 czerwca 2026 o godzinie 20:15 na antenie TVN.
"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada
"Na Wspólnej" to jeden z tych seriali, który od lat gości w domach Polaków i wciąż potrafi zaciekawić nowymi wątkami. Wszystko zaczęło się od grupy przyjaciół z domu dziecka, którzy obiecali sobie wzajemne wsparcie i zamieszkali w kamienicy przy tytułowej ulicy. Dzisiaj obserwujemy już nie tylko ich życie, ale też losy kolejnych pokoleń rodzin Brzozowskich, Hofferów oraz Ziębów. To opowieść o przyjaźniach silniejszych niż więzy krwi, które stanowią fundament dla całej społeczności. W serialu występują między innymi:
- Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
- Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
- Sonia Mietielica (jako Anka)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
- Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
- Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
- Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)