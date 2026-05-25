"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4228

Ostatnie wydarzenia u mieszkańców Wrocławia i Wadlewa przyniosły sporo nieoczekiwanych zwrotów akcji, o czym przekonaliśmy się w ostatnim odcinku serialu "Pierwsza miłość". Zakochany Radek cieszył się na nowy rozdział życia z Julitą, jednak ona otrzymała atrakcyjną propozycję zawodową i stanęła przed poważnym dylematem. Seweryn dowiedział się, że policja nie trafiła na żaden ślad Kazanowej w Niemczech, co sugerowało, że nadawca przysyłanych stamtąd pocztówek przebywał znacznie bliżej, niż ktokolwiek przypuszczał. Sytuacja skomplikowała się również u Pawła, który przyprowadził do domu psa i próbował ukryć tożsamość jego właściciela, wyrzucając informację z obroży do śmieci. Janek zdołał jednak odzyskać te dane i wspólnie z Arturem przeprowadził śledztwo, w wyniku którego panowie dokonali niepokojącego odkrycia. Czas zatem sprawdzić, co wydarzy się w waszym ulubionym serialu w następnej kolejności.

"Pierwsza miłość" odc. 4228 - streszczenie

Julita dochodzi do smutnego wniosku, że pogodzenie jej zawodowych planów z życiem u boku Radka okazuje się niemożliwe. W tym samym czasie Marysia poświęca poranek na przygotowanie uroczystego posiłku, chcąc godnie ugościć Pawła, na którego przyjazd z niecierpliwością czeka mała Julka. Wszystko komplikuje się, gdy ojciec dziewczynki pojawia się pod drzwiami pół godziny przed czasem, co budzi natychmiastową irytację u Kacpra. Dochodzi między nimi do bezpośredniej wymiany zdań jeszcze przed wejściem do mieszkania. Równolegle drużyna Iskry szykuje się do niezwykle ważnego spotkania, które może zadecydować o ich sportowym awansie do wyższej ligi. Niestety ich największa nadzieja, Maks, zmaga się z poważnym spadkiem formy po tym, jak rzuciła go dziewczyna, która związała się z Borysem.

"Pierwsza miłość" odc. 4228 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani losów mieszkańców Wrocławia i Wadlewa z pewnością nie chcą przegapić tego, co wydarzy się w najbliższym czasie na ekranie. Historia Marysi i jej bliskich jest kontynuowana w regularnych odstępach czasu, oferując kolejne ciekawe wątki obyczajowe i sportowe. Aby przekonać się, jak potoczą się losy bohaterów po konfrontacji pod kamienicą, warto zasiąść przed telewizorem w wyznaczonym terminie. Odcinek numer 4228 zostanie wyemitowany 1 czerwca 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to produkcja, która od ponad dwóch dekad bawi i wzrusza rzesze wiernych odbiorców. Akcja serialu przenosi nas na zmianę z gwarnego Wrocławia do spokojniejszego, choć równie ciekawego Wadlewa. Scenarzyści sprawnie łączą wątki miłosne z elementami sensacyjnymi czy aktualnymi problemami społecznymi. To właśnie ta różnorodna mieszanka sprawia, że losy Kingi, Marysi i ich przyjaciół wciąż są tak bliskie wielu osobom. W serialu występują między innymi:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)