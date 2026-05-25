"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4228

Ostatnie wydarzenia u mieszkańców Wrocławia i Wadlewa przyniosły sporo nieoczekiwanych zwrotów akcji, o czym przekonaliśmy się w ostatnim odcinku serialu "Pierwsza miłość". Zakochany Radek cieszył się na nowy rozdział życia z Julitą, jednak ona otrzymała atrakcyjną propozycję zawodową i stanęła przed poważnym dylematem. Seweryn dowiedział się, że policja nie trafiła na żaden ślad Kazanowej w Niemczech, co sugerowało, że nadawca przysyłanych stamtąd pocztówek przebywał znacznie bliżej, niż ktokolwiek przypuszczał. Sytuacja skomplikowała się również u Pawła, który przyprowadził do domu psa i próbował ukryć tożsamość jego właściciela, wyrzucając informację z obroży do śmieci. Janek zdołał jednak odzyskać te dane i wspólnie z Arturem przeprowadził śledztwo, w wyniku którego panowie dokonali niepokojącego odkrycia. Czas zatem sprawdzić, co wydarzy się w waszym ulubionym serialu w następnej kolejności.
"Pierwsza miłość" odc. 4228 - streszczenie
Julita dochodzi do smutnego wniosku, że pogodzenie jej zawodowych planów z życiem u boku Radka okazuje się niemożliwe. W tym samym czasie Marysia poświęca poranek na przygotowanie uroczystego posiłku, chcąc godnie ugościć Pawła, na którego przyjazd z niecierpliwością czeka mała Julka. Wszystko komplikuje się, gdy ojciec dziewczynki pojawia się pod drzwiami pół godziny przed czasem, co budzi natychmiastową irytację u Kacpra. Dochodzi między nimi do bezpośredniej wymiany zdań jeszcze przed wejściem do mieszkania. Równolegle drużyna Iskry szykuje się do niezwykle ważnego spotkania, które może zadecydować o ich sportowym awansie do wyższej ligi. Niestety ich największa nadzieja, Maks, zmaga się z poważnym spadkiem formy po tym, jak rzuciła go dziewczyna, która związała się z Borysem.
"Pierwsza miłość" odc. 4228 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Fani losów mieszkańców Wrocławia i Wadlewa z pewnością nie chcą przegapić tego, co wydarzy się w najbliższym czasie na ekranie. Historia Marysi i jej bliskich jest kontynuowana w regularnych odstępach czasu, oferując kolejne ciekawe wątki obyczajowe i sportowe. Aby przekonać się, jak potoczą się losy bohaterów po konfrontacji pod kamienicą, warto zasiąść przed telewizorem w wyznaczonym terminie. Odcinek numer 4228 zostanie wyemitowany 1 czerwca 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
"Pierwsza miłość" to produkcja, która od ponad dwóch dekad bawi i wzrusza rzesze wiernych odbiorców. Akcja serialu przenosi nas na zmianę z gwarnego Wrocławia do spokojniejszego, choć równie ciekawego Wadlewa. Scenarzyści sprawnie łączą wątki miłosne z elementami sensacyjnymi czy aktualnymi problemami społecznymi. To właśnie ta różnorodna mieszanka sprawia, że losy Kingi, Marysi i ich przyjaciół wciąż są tak bliskie wielu osobom. W serialu występują między innymi:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)