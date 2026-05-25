Sandra Kubicka zakochana po rozwodzie z Baronem. Celebrytka ujawniła prawdę

Koniec z Baronem. Sandra Kubicka potwierdza nową relację

Prasa przez długi czas rozpisywała się na temat związku Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona. Ich relacja od samego początku budziła wielkie zainteresowanie, które spotęgowały narodziny ich syna. Ostatecznie jednak ich małżeństwo zakończyło się rozwodem w marcu. Byli partnerzy, mimo szeroko komentowanego rozstania, starają się utrzymywać poprawne stosunki ze względu na wspólne dziecko. W ostatnim czasie można było zauważyć, że emocje po rozstaniu opadły, a Sandra skupiła się na karierze. Jak się okazuje, w jej życiu pojawił się również nowy mężczyzna.

Sandra Kubicka zabiera głos w sprawie swojego życia uczuciowego

W rozmowie z "Fight mode" Sandra Kubicka odpowiedziała na pytania dotyczące wiadomości od mężczyzn na Instagramie. Influencerka zaznaczyła, że nie otrzymuje ich zbyt wiele. W pewnym momencie padło wprost pytanie o jej status związku. Odpowiedź celebrytki mogła stanowić dla wielu niemałe zaskoczenie. Sandra wyznała bez żadnego wahania, że jest w nowym związku i jest zakochana.

Z relacji modelki wynika, że jej nowy partner nie jest osobą zazdrosną i ze spokojem traktuje jej działania w sieci. Dodała, że tematyka wiadomości od mężczyzn w jej przypadku w zasadzie nie występuje, gdyż zdecydowaną większość jej obserwatorów stanowią kobiety.

Słowa Sandry wywołały spore poruszenie w internecie. Spora część komentujących wyraziła zaskoczenie faktem, że celebrytka tak szybko zdecydowała się na nową relację. Nie brakuje jednak i takich, którzy zaznaczają, że każdy ma prawo do poszukiwania szczęścia po trudnych chwilach i układania sobie życia na nowo.

Nie, DM-ów nie dostaję prawie w ogóle od facetów - powiedziała Kubicka. A masz faceta? - dopytywał reporter. Tak, jestem w związku. Spokojnie, on nie jest w ogóle zazdrosnym typem, poza tym nikt do mnie nie wysyła DM-ów z facetów. Ja mam 98 proc. kobiet obserwujących mnie - przyznała Sandra w rozmowie.