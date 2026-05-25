Daria z polskiego "Love is Blind" jest nie do poznania. Porzuciła stary wizerunek

Zasady programu "Love is Blind: Polska"

"Love is Blind Polska" to innowacyjne reality show, w którym poszukujący miłości single zaręczają się, zanim w ogóle się zobaczą. Na początku, przez dziesięć dni, rozmawiają ze sobą, przebywając w oddzielnych, zamkniętych pokojach zwanych podami, a ich więź opiera się wyłącznie na rozmowie. Dopiero po oświadczynach pary mogą spojrzeć na siebie po raz pierwszy. Następnie wyjeżdżają na wspólny urlop, po którym wprowadzają się do jednego mieszkania i poznają najbliższych swojej drugiej połówki. Zwieńczeniem eksperymentu jest ślub, podczas którego zapada decyzja o ewentualnym zawarciu małżeństwa.

W polskiej odsłonie programu przed ołtarzem stanęły ostatecznie dwie pary. Jak dowiedzieliśmy się w odcinku specjalnym, Daria i Filip z pewnością kontynuują swój związek. Status relacji Damiana i Marty pozostaje natomiast niejasny.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kim jest Daria z programu na Netflixie i z czym mierzyli się widzowie?

Daria wzięła udział w eksperymencie jako 35-latka związana zawodowo z branżą wellness. Otwarcie mówiła, że zależy jej na znalezieniu prawdziwego uczucia. W podach rozwijała znajomość nie tylko z Filipem, ale także z Jackiem. Zależało jej na samodzielnym podjęciu decyzji. Wybór padł na Filipa, choć ich relacja nie była pozbawiona konfliktów, wynikających między innymi z odmiennych godzin pracy i różnic w postrzeganiu świata.

Filip do samego końca miał spore wątpliwości, czy przed urzędnikiem wypowie sakramentalne "tak". Uczucie okazało się jednak decydujące i para sformalizowała swój związek. Jak wyjawiono rok po nagraniach, małżeństwo wciąż trwa.

Zaskakująca przemiana Darii z polskiej edycji "Love is Blind"

Część widzów programu krytycznie oceniała stylizacje Darii, zwracając uwagę na dobór ubrań, fryzury, a także wyrazisty makijaż. Fani z zagranicy dopatrywali się u niej wręcz inspiracji stylem Brytyjek, dla których taki wizerunek jest dość typowy.

Przed telewizyjną premierą uczestniczka zdecydowała się jednak na radykalną zmianę wizerunku. Już w dniu ślubu zaprezentowała się w znacznie subtelniejszym makijażu. Obecnie po dawnym stylu nie ma śladu. Daria zrezygnowała z ciemnego podkładu, wybierając bardziej naturalny makijaż. Największą uwagę zwraca jednak jej nowa, krótka fryzura, w której wygląda fantastycznie.

Jak Daria z "Love is Blind: Polska" prezentuje się dzisiaj? Zobacz zdjęcia