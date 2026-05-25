Daria z polskiego "Love is Blind" jest nie do poznania. Porzuciła stary wizerunek

Paula Dąbrowska
2026-05-25 9:26

Pierwszy sezon polskiej edycji "Love is Blind" dostępny na platformie Netflix dobiegł końca. Format znany na całym świecie zawitał do Polski, gdzie błyskawicznie zyskał wierną widownię. Wśród ulubienic widzów znalazła się Daria. Choć na początku fani mieli uwagi co do jej stylu, uczestniczka przeszła spektakularną metamorfozę. Nowy wygląd robi ogromne wrażenie.

Zasady programu "Love is Blind: Polska"

"Love is Blind Polska" to innowacyjne reality show, w którym poszukujący miłości single zaręczają się, zanim w ogóle się zobaczą. Na początku, przez dziesięć dni, rozmawiają ze sobą, przebywając w oddzielnych, zamkniętych pokojach zwanych podami, a ich więź opiera się wyłącznie na rozmowie. Dopiero po oświadczynach pary mogą spojrzeć na siebie po raz pierwszy. Następnie wyjeżdżają na wspólny urlop, po którym wprowadzają się do jednego mieszkania i poznają najbliższych swojej drugiej połówki. Zwieńczeniem eksperymentu jest ślub, podczas którego zapada decyzja o ewentualnym zawarciu małżeństwa.

W polskiej odsłonie programu przed ołtarzem stanęły ostatecznie dwie pary. Jak dowiedzieliśmy się w odcinku specjalnym, Daria i Filip z pewnością kontynuują swój związek. Status relacji Damiana i Marty pozostaje natomiast niejasny.

Kim jest Daria z programu na Netflixie i z czym mierzyli się widzowie?

Daria wzięła udział w eksperymencie jako 35-latka związana zawodowo z branżą wellness. Otwarcie mówiła, że zależy jej na znalezieniu prawdziwego uczucia. W podach rozwijała znajomość nie tylko z Filipem, ale także z Jackiem. Zależało jej na samodzielnym podjęciu decyzji. Wybór padł na Filipa, choć ich relacja nie była pozbawiona konfliktów, wynikających między innymi z odmiennych godzin pracy i różnic w postrzeganiu świata.

Filip do samego końca miał spore wątpliwości, czy przed urzędnikiem wypowie sakramentalne "tak". Uczucie okazało się jednak decydujące i para sformalizowała swój związek. Jak wyjawiono rok po nagraniach, małżeństwo wciąż trwa.

Zaskakująca przemiana Darii z polskiej edycji "Love is Blind"

Część widzów programu krytycznie oceniała stylizacje Darii, zwracając uwagę na dobór ubrań, fryzury, a także wyrazisty makijaż. Fani z zagranicy dopatrywali się u niej wręcz inspiracji stylem Brytyjek, dla których taki wizerunek jest dość typowy.

Przed telewizyjną premierą uczestniczka zdecydowała się jednak na radykalną zmianę wizerunku. Już w dniu ślubu zaprezentowała się w znacznie subtelniejszym makijażu. Obecnie po dawnym stylu nie ma śladu. Daria zrezygnowała z ciemnego podkładu, wybierając bardziej naturalny makijaż. Największą uwagę zwraca jednak jej nowa, krótka fryzura, w której wygląda fantastycznie.

Jak Daria z "Love is Blind: Polska" prezentuje się dzisiaj? Zobacz zdjęcia

