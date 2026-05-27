Julita z "Love is Blind Polska" oddała suknię ślubną na licytację. Znamy cenę kreacji

Paula Dąbrowska
2026-05-27 11:31

Pierwsza edycja rodzimej wersji programu "Love is Blind" dostarczyła widzom wielu wrażeń. Julita odrzuciła oświadczyny w dniu ślubu, jednak zdobyła ogromną sympatię publiczności śledzącej jej dalsze losy. Uczestniczka postanowiła wesprzeć charytatywną zbiórkę i przekazała swoją kreację na licytację. Sprawdzamy aktualną wartość wyjątkowego stroju.

Zasady programu "Love is Blind Polska" na platformie Netflix

Popularny randkowy format stanowi intrygujący eksperyment społeczny badający szanse na rozwój miłości bez uwzględniania wyglądu zewnętrznego. Single budują relacje w specjalnie odizolowanych pokojach i dysponują wyłącznie możliwością prowadzenia rozmów głosowych. Uczestnicy spotykają się twarzą w twarz dopiero po podjęciu decyzji o zaręczynach, co stanowi kluczowy punkt całego procesu. Przyszli małżonkowie następnie weryfikują swoje dopasowanie w normalnych warunkach, dzieląc wspólne mieszkanie i konfrontując się z bliskimi.

Najważniejszy sprawdzian dla zakochanych przypada na moment stanięcia przed ołtarzem, gdzie ostatecznie deklarują chęć sformalizowania związku lub definitywnie kończą relację. Telewizyjny hit zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych odniósł niebywały sukces na całym świecie, czego efektem stały się lokalne warianty wyprodukowane, chociażby w Brazylii, Szwecji czy Japonii.

Burzliwy związek Julity i Jacka z "Love is Blind Polska"

Losy tej dwójki od samego początku obfitowały w zawirowania i wpisywały się w szerszy kontekst miłosnego wielokąta z pozostałymi singlami. Julita i Jacek zdecydowali się przetestować wspólne życie pomimo wczesnych przeszkód, a partner nawiązał całkiem pozytywną relację z dzieckiem swojej narzeczonej. Wspólna codzienność obnażyła jednak mnóstwo nieporozumień komunikacyjnych, z którymi walczyli poprzez odtwarzanie warunków z zamkniętych kabin we własnym domu.

Niedługo przed ceremonią zaślubin zakochani wzięli udział w niezwykle ostrej kłótni, a szczegóły tego starcia do dziś pozostają owiane tajemnicą. Ostateczne rozwiązanie sytuacji okazało się wyjątkowo bolesne dla uczestnika, ponieważ Julita oficjalnie odrzuciła jego kandydaturę przy urzędniku, a jej syn całkowicie odciął się od niedoszłego ojczyma.

Licytacja sukni Julity z "Love is Blind Polska"

Niedoszła panna młoda postanowiła nadać swojej kreacji zupełnie nowe i wartościowe znaczenie, o czym poinformowała fanów za pośrednictwem profilu w mediach społecznościowych.

- Jeśli ta sukienka może zamienić medialny moment w realną pomoc — to właśnie to chcę zrobić. Postanowiłam oddać suknię ślubną z finału programu, a całość uzyskanej kwoty przekazać na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Bo są walki dużo ważniejsze niż te przed kamerami– napisała Julita.

Biały strój został użyty przez celebrytkę zaledwie jeden raz i uszyto go z myślą o osobie mierzącej 163 centymetry wzrostu, uwzględniając dodatkowo dziesięciocentymetrowe szpilki. Idealnie zachowany egzemplarz z nieprześwitującym dołem trafił pod młotek wraz z dopasowanymi rękawiczkami, by przyciągnąć potencjalnych nabywców. Obecna stawka w internetowej aukcji osiągnęła pułap 2000 złotych.

