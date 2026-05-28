Zarzucili Skolimowi, że śpiewa z playbacku. Tak na to zareagował

Kim jest Skolim?

Konrad Skolimowski, występujący jako Skolim, urodził się w 1996 roku w Łukowie. Zanim zdominował scenę muzyczną, rozwijał karierę aktorską. Największą rozpoznawalność w tym obszarze przyniosła mu rola Patryka Jezierskiego w serialu „Barwy Szczęścia”, choć występował również w „Koronie królów” oraz „Dziewczynach ze Lwowa”.

Przełomem okazało się jednak zajęcie się muzyką. Skolim, nazywany „Królem Latino”, stworzył własny styl, będący fuzją disco polo i reggaetonu. Jego flagowy utwór „Wyglądasz idealnie” odniósł gigantyczny sukces, generując setki milionów wyświetleń w sieci. Do innych znanych przebojów artysty należą „Temperatura” oraz „Kiss me baby”. Obecnie wokalista umacnia swoją pozycję w radiowym mainstreamie dzięki nagraniom z takimi gwiazdami jak Blanka czy Justyna Steczkowska.

Poza działalnością artystyczną Skolimowski jest prężnym przedsiębiorcą. Inwestuje w różne branże – jest właścicielem stacji paliw, marki perfum oraz pensjonatu w Międzyzdrojach. Prywatnie artysta deklaruje przywiązanie do wiary katolickiej. Jest ojcem dwóch synów, jednak konsekwentnie chroni wizerunek swoich bliskich i dba o to, by życie rodzinne pozostawało z dala od medialnego zgiełku.

Skolim Hit Sopot Festiwal

Skolim szczerze o playbacku. Tak wyglądają jego występy

Skolim czasami gra nawet 5 koncertów dziennie. Szczególnie widać to w sezonie wakacyjnym. Jak zaznaczał agent gwiazdy dla VOX FM - chcą dać radość jak największej liczbie swoich fanów. Niestety, pojawiły się zarzuty, że Skolim może śpiewać z playbacku. Poniekąd odniósł się do tego zarzutu w rozmowie z Plejadą.

- Ja śpiewam, Vel śpiewa, Luksio gra, Justyna śpiewa. Jak to się czuje, jak to się, nie wiem, nie umiem się wypowiedzieć na ten temat - powiedział Skolim.

Szybko się wtrącił Luxon, który wyjaśnił szczegóły.

- Ja się wypowiem. Dla mnie nie wypada po prostu grać z playbacku, my gramy zawsze na żywo, mamy taki zapis w mowie. Na początku w tych koncertach telewizyjnych był problem, dzisiaj się nauczyli wszyscy, zapraszając z Skolima wiedzą, jakakolwiek to jest telewizja, że tylko i wyłącznie na żywo - podsumował Luxon.

Warto zaznaczyć, że już wcześniej agent gwiazdy wspominał, że to właśnie Luxon jest jego ogromnym wsparciem podczas trasy, szczególnie w sprawach organizacyjnych.