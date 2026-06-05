Krzysztof z "Love is Blind: Polska" przerywa milczenie. Ujawnia prawdę o montażu i rozstaniu z Maliką

Zasady programu "Love is Blind: Polska". Eksperyment randkowy na Netfliksie

Telewizyjny hit to specyficzny test miłosny, sprawdzający możliwość narodzin uczucia bez oceny fizyczności drugiego człowieka. Uczestnicy formatu prowadzą długie rozmowy przez specjalne ściany, przebywając w całkowicie odizolowanych pokojach. Zobaczenie twarzy partnera staje się możliwe dopiero po wyznaniu głębokiego zaangażowania i oświadczynach.

Kolejna faza programu stawia przed narzeczonymi jeszcze trudniejsze zadania, wymagając od nich odnalezienia się we wspólnej codzienności oraz konfrontacji z rodziną. Punktem kulminacyjnym całego procesu jest ceremonia ślubna, podczas której pary podejmują ostateczną decyzję o małżeństwie lub definitywnym zerwaniu. Koncepcja "Love is Blind" narodziła się w Stanach Zjednoczonych i szybko zdobyła globalną popularność, doczekując się edycji w Brazylii, Japonii oraz Szwecji.

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Związek Krzysztofa i Maliki z "Love is Blind: Polska". Zdrada i bolesne rozstanie

Związek Krzysztofa i Maliki zakończył się przed finałem telewizyjnego eksperymentu. Mężczyzna początkowo odrzucił Kingę, stawiając na Kazaszkę, by przełamać swoje dotychczasowe preferencje. Wspólne życie szybko zweryfikowało tę decyzję, brutalnie obnażając brak dopasowania między islandzkim cieślą a jego wybranką. Partnerzy mieli ogromne problemy z komunikacją, a kobieta często zgłaszała pretensje. Po powrocie do kraju wyszło na jaw, że uczestnik zdradził partnerkę. Choć na początku przyznał się zaledwie do pocałunku, to wystarczyło, by zakończyć ich relację. Prawdziwy cios nadszedł później, gdy Kinga ujawniła Malice fakt fizycznego zbliżenia, co całkowicie zniszczyło kontakt między dawnymi narzeczonymi.

Spotkanie Krzysztofa i Kingi po programie miało charakter jednorazowy. Obecnie nie utrzymują żadnych relacji, ponieważ kobieta zaangażowała się w nowy związek partnerski. Z kolei Malika po opuszczeniu show dała byłemu narzeczonemu szansę na rozmowę bez obecności kamer i poznała jego najbliższych. Mimo prób odbudowania relacji, ostatecznie oboje uznali, że wolą pozostać wyłącznie na stopie koleżeńskiej, rezygnując z planów o wspólnej przyszłości.

Krzysztof z "Love is Blind: Polska" przerywa milczenie. Uczestnik komentuje montaż show

Odcinek specjalny wywołał w sieci lawinę spekulacji i niepotwierdzonych teorii. Widzowie sugerowali między innymi, że niewierność Krzysztofa wynikała z jego nieprzepracowanych traum życiowych. Dodatkowo montaż programu sugerował, że ostateczna decyzja o stworzeniu pary należała wyłącznie do niego. Zmęczony dezinformacją uczestnik opublikował w sieci obszerne oświadczenie, w którym stanowczo zaprzeczył medialnym doniesieniom.

- NIKT nigdy mnie nie zdradził w związku, także nie ma żadnej traumy z tym związanej [...] Zerwałem z Kingą, a następnie wybór należał do Maliki. Przedstawione było, że to ja mam wybór, a tak naprawdę decyzja należała do Maliki i jak mam być szczery myślałem, że wybierze tego drugiego. W Grecji próbowałem wiele razy rozmawiać... Komunikacja w związku i mówienie o potrzebach to raczej moja mocna strona, kiedy coś mi się nie podobało od razu mówiłem, fakt nie przy kamerach. Spędziliśmy ze sobą 4 dni, a nie 2 tygodnie - sprostował grupowo Krzysiek.

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Mężczyzna podkreślił, że musiał zareagować na narastającą w sieci falę krzywdzących plotek i nieprawdziwych wersji wydarzeń. Tymczasem jego dawna partnerka unika publicznego komentowania sprawy i rzadko odnosi się do zachowania byłego narzeczonego. Malika całkowicie odcięła się od telewizyjnego dramatu, inwestując czas we własny rozwój osobisty.

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