Ralph Kamiński w "Dzień Dobry TVN". Widzowie nie zostawili na muzyku suchej nitki

Dorota Wellman bez Marcina Prokopa w "Dzień Dobry Wakacje"

Producenci śniadaniówki przygotowali dla odbiorców ogromną niespodziankę. W wakacyjnej odsłonie formatu zabrakło doskonale znanego duetu. Zamiast u boku Marcina Prokopa, Dorota Wellman poprowadziła program w towarzystwie znanego piosenkarza. Przed swoim debiutem w nowej roli artysta przyznał w rozmowie z TVN, że odczuwa spory stres przed wejściem na antenę.

- Lubię podejmować wyzwania, które na papierze wyglądają na szalone. Telewizja na żywo to zupełnie inny żywioł niż koncert, ale obok Doroty Wellman czuję się po prostu bezpiecznie [...] Zacząłem mieć tremę, bo sobie pomyślałem, jak bardzo to jest poważne. To jest program non-stop na żywo, są różne zmiany, różni goście, różne tematy... Wszystko się może wydarzyć, ale ja się cieszę, że pani Dorota Wellman będzie mnie prowadziła. Ona mi się kojarzy z taką moją ciocią, będzie trzymała dyscyplinę - komentował dla TVN Ralph.

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Choć muzyk podchodził do nowego zadania z ogromnym entuzjazmem, brutalna rzeczywistość telewizji na żywo zweryfikowała jego oczekiwania.

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Część odbiorców od samego początku nie kryła obaw związanych z tym niecodziennym transferem. Wypominano mu niedawny występ na opolskim festiwalu, gdzie gwiazdor miał problemy z odnalezieniem się w roli prowadzącego i skupiał uwagę głównie na własnej osobie. Jak zauważyli fani "Dzień Dobry TVN", podobny scenariusz powtórzył się w śniadaniówce. Zarzucano mu ciągłe wchodzenie w słowo zaproszonym gościom. Wyraźnie dało się to odczuć podczas rozmowy z byłą wokalistką Kwiatu Jabłoni, kiedy to prowadzący sprawiał wrażenie głównego bohatera wywiadu. Sama piosenkarka postanowiła go jednak wesprzeć w trakcie trwania audycji.

- Ralph, świetnie sobie radzisz. Jestem fanką – powiedziała Kasia Sienkiewicz w programie.

Entuzjazmu artystki absolutnie nie podzielili widzowie programu. W mediach społecznościowych błyskawicznie pojawiła się lawina krytycznych wpisów pod adresem nowego prezentera. Oburzeni internauci w mocnych słowach podsumowali jego telewizyjne popisy:

"Pani Dorota się męczy, widzowie się męczą. Mam nadzieję że ten Pan to jednorazowy incydent"

"Biedna Pani Dorota - Pan masełko w żółtym 90% za dużo gada"

"Ralph niech lepiej skupi się na śpiewaniu. Prowadzenie programu odpada jest męczący. Na dłuższą metę niestrawialne"

"A czy Pan Ralph da szanse gościom odpowiadać na zadane pytania albo Pani Dorocie skończyć cokolwiek, co zacznie mówić? To nie jest benefis pana Kaminskiego, żeby mógł opowiadać tylko o sobie"

"Ten człowiek nie pasuje do prowadzenia programu na zywo. On tylko gwiazdorzy. Gdyby nie jego ubranie nikt na ulicy nie zwróciłby na niego uwagi"