Grażyna Szapołowska spędza urlop w Hiszpanii. Aktorka pojechała na wyjazd z córką

Grażyna Szapołowska chwali się figurą na hiszpańskich wakacjach

Polskie osobistości ze świata show-biznesu regularnie chwalą się zagranicznymi wyjazdami w trwającym właśnie sezonie urlopowym. Grażyna Szapołowska postanowiła uniknąć kapryśnej polskiej pogody i wyjechała na południe Europy. Doceniana od dekad za klasę oraz talent artystka relacjonuje swój wypoczynek za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na jednej z udostępnionych fotografii 71-letnia gwiazda kina prezentuje się w połyskującej sukience, która odbija promienie hiszpańskiego słońca, co zapewnia jej fenomenalny wygląd.

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71-letnia Grażyna Szapołowska pozuje na balustradzie w Hiszpanii

Najwięcej poruszenia wśród internautów wywołały ujęcia przedstawiające Grażynę Szapołowską wyginającą się na drewnianej poręczy przy wejściu na plażę oraz tarzającą się w piasku. Znana aktorka pozowała przed aparatem z ogromną naturalnością, udowadniając brak oporów przed radosną zabawą podczas sesji zdjęciowej.

Gwiazda wyraźnie relaksuje się i czerpie pełnymi garściami z uroków hiszpańskiej riwiery. Opublikowane przez nią kadry natychmiast wywołały lawinę opinii wśród miłośników jej talentu, którzy zgodnie podziwiają witalność oraz doskonałą sylwetkę 71-latki.

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"Czarująca i piękna zawsze", "Pani Grażyna jest tak piękna,że dech w piersiach zabiera..", "Najpiękniejsza Kobieta świata" - czytamy w sekcji komentarzy.

Sekret młodego wyglądu Grażyny Szapołowskiej. Aktorka zdradza swoje metody

Ceniona artystka nieustannie pokazuje, że wiek stanowi dla niej wyłącznie statystykę. Grażyna Szapołowska imponuje doskonałą kondycją, niesłabnącą energią oraz kobiecością, a jej internetowe publikacje regularnie wzbudzają powszechny zachwyt. Kluczem do zachowania świetnej prezencji nie są dla niej wyłącznie luksusowe preparaty czy profesjonalne wizyty w gabinetach medycyny estetycznej, ale głównie codzienne nawyki. Aktorka przyznała w jednym z wywiadów, że jej sprawdzonym sposobem na utrzymanie witalności i młodego wyglądu pozostają regularne kąpiele w bardzo zimnej wodzie.

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Kocham kąpać się w lodowatych jeziorach czy morzu. W październiku i listopadzie wybieram lodowaty Bałtyk. Omijam baseny i jeśli tylko jest to możliwe, korzystam z uroków natury. Takie lodowate kąpiele to jest mój sposób na zatrzymanie czasu! To bardzo hartuje ciało i zamraża piękno oraz seksapil, o który ludzie lubią mnie pytać. Po tym nie trzeba chodzić do lekarzy, bo jest się zdrowym jak ryba! - powiedziała Szapołowska w rozmowie z "Faktem".