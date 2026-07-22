"Ranczo" wraca na ekrany. To już wiemy o nowym sezonie

"Ranczo" - fenomen na przestrzeni lat

Gdy w 2006 roku produkcja zadebiutowała na antenie TVP z "Ranczem", nikt nie spodziewał się, że opowieść o małej wsi Wilkowyje przyciągnie przed ekrany wielomilionową widownię i zyska status kultowej. Najważniejszy był scenariusz, który oddawał w komediowym stylu motyw życia na wsi. "Ranczo" pokazało starcie tradycji z nowoczesnością bez taniego wyśmiewania prowincji. Wybitne kreacje aktorskie - na czele z podwójną rolą Cezarego Żaka jako Wójta i proboszcza, Czerepachem Artura Barcisia czy stałymi bywalcami słynnej ławeczki stworzyły postaci, z którymi widzowie związali się na lata.

Zdecydowanie drugie życie zyskał po wejściu na platformy streamingowe. Zarowno na TVP VOD jak i na Netflixie jest nieustannie w TOP 10 produkcji w Polsce.

Co wiemy o "nowym" sezonie "Rancza"?

Nowy sezon "Rancza" ogłoszono pod koniec 2025 roku. Wcześniej pojawiały się problemy nie tylko przez problemy wokół scenariusza, ale również niechęć ówczesnej władzy do powrotu do serialu, który momentami był dla nich niewygodny.

Wojciech Adamczyk z TVP ogłosił, że zdjęcia ruszyły w czerwcu 2026 i mają potrwać do połowy sierpnia 2026. Zakończą się przed letnim zlotem fanów "Rancza" w Mrozach i Jeruzalu.

O czym będzie serial? Wrócimy do Wilkowyj po 10 latach. Twórcy chcą domknąć wszystkie wątki tak, aby widz nie czuł już niedosytu. Aby nie było kolejnych próśb o powrót.

Oni wystąpią w "Ranczu". Są potwierdzeni

Część aktorów jest już oficjalnie potwierdzona poprzez liczne zdjęcia w mediach społecznościowych. Kto ze starej ekipy wystąpi w nowym sezonie "Rancza"?

Cezary Żak,

Ilona Ostrowska,

Piotr Pręgowski,

Bogdan Kalus,

Marta Lipińska,

Sylwester Maciejewski,

Violetta Arlak,

Artur Barciś,

Katarzyna Żak,

Magdalena Waligórska,

Marta Chodorowska,

Magdalena Kuta,

Dorota Chotecka,

Piotr Ligienza,

Grzegorz Wons,

Arkadiusz Nader,

Dorota Nowakowska,

Jacek Kawalec,

Bartłomiej Kasprzykowski,

Mateusz Rusin,

Grażyna Zielińska,

Beata Kowalska,

Jędrzej Cempura,

Anna Iberszer,

Emilia Komarnicka,

Maciej Cempura,

Daniel Zawiska.

Osoby niepotwierdzone:

Wojciech Wysocki,

Agnieszka Pawełkiewicz,

Elżbieta Romanowska,

Anna Stępień,

Leon Charewicz,

Sławomir Orzechowski,

Arkadiusz Solejuk,

Karol Sokołowski,

Nowe osoby w "Ranczu":

Daniel Olbrychski,

Karolina Ludwiniak,

Mateusz Lisiecki-Waligórski,

Maciej Tomaszewski.

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"Ranczo" - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Postanowiliśmy również zebrać najczęściej zadawane pytania i dodać do nich odpowiedzi.

Czy Duo Spoko będzie dalej śpiewać?

Piotr Pręgowski w rozmowie z Eską przekazał, że w najnowszym sezonie nie będzie śpiewać. Jednocześnie nie ma informacji, z Elżbietą Romanowską, czyli serialową Jolą.

Czy wszystko jest kręcone w Jeruzalu?

Nie, chociaż Jeruzal to serce Wilkowyj, wiele scen nagrywanych jest w okolicznych wsiach, ale w najnowszym sezonie sporo z nich zostanie przeniesionych do Warszawy.

Czy Paweł Królikowski w "Ranczu" będzie z AI?

Kategorycznie NIE. Reżyser Wojciech Adamczyk oficjalnie i kategorycznie wykluczył generowanie postaci Kusego przez cyfrowe efekty czy sztuczną inteligencję (AI), uznając to za brak szacunku dla zmarłego aktora. Pamięć o Pawle Królikowskim i Kusem zostanie uczczona z wyczuciem w fabule. Na razie nie wiadomo, w jaki sposób zamkną wątek aktora.

Kiedy premiera i ile będzie odcinków?

Powstanie 6 finałowych odcinków "Zemsty Wiedźm". Jak dowiedział się VOX FM, premiera jest wstępnie planowana na jesień 2026.

Kto napisał scenariusz?

Odcinki powstały w oparciu o materiały napisane przez pierwotnego, genialnego scenarzystę serialu - Andrzeja Grembowicza (piszącego pod pseudonimem Robert Brutter), który zmarł w 2018 roku. Nowy sezon realizowany jest w oparciu o pozostawione przez niego koncepty i skrypty, co cała ekipa traktuje jako wywiązanie się z obietnicy złożonej zmarłemu autorowi. Całości pilnuje jego syn.

Tekst będzie aktualizowany w razie pojawienia się nowych informacji.

Quiz z Ranczo: Jak miał na imię bohater serialu? Tylko prawdziwy fan to wie! Pytanie 1 z 13 Jak na imię miał Kusy? Jakub Maciej Karol Następne pytanie