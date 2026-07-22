"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4255

Ostatnie wydarzenia w serialu "Na Wspólnej" postawiły życie wielu rodzin na głowie, ujawniając mroczne sekrety i zmuszając do trudnych konfrontacji. Krzysztof, po nocy spędzonej w biurze, musiał zmierzyć się z gniewem Basi, która po rozmowie z Gwiazdą była przekonana o jego rzekomym romansie z Marceliną. Prawda ostatecznie wyszła na jaw, kiedy Smolny wyznał żonie fakt handlowania fałszywymi dyplomami oraz zdradził, że w cały proceder zamieszany był jej poprzedni mąż. W tym samym czasie Igor bezskutecznie próbował ratować Julkę, jednak dziewczyna zlekceważyła pomoc psychologa i ukradła pieniądze, aby pod osłoną nocy kupić narkotyki. U Bergów wizyta kuratorki skończyła się fatalnie przez nagły wybuch Juniora, natomiast Jarek spotkał się z Wrońską, mimo że wciąż czekał na wiadomość od Elizy. Po tak gęstej atmosferze trudno przewidzieć, co przyniosą bohaterom nadchodzące dni.

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"Na Wspólnej" odc. 4255 - streszczenie

Igor zabiera Julkę na wizytę do psychologa, podczas której otrzymuje informację o konieczności konsultacji psychiatrycznej z powodu możliwych zaburzeń osobowości u córki. Mężczyzna dręczy się poczuciem winy i zastanawia, jak mógł wcześniej nie dostrzec sygnałów świadczących o problemach dziecka. W tym samym czasie Julka bawi się na imprezie u Maćka, gdzie sięga po narkotyki i zachęca innych uczestników do ich spróbowania. Widząc to, przerażony Leon podejmuje próbę powstrzymania koleżanki przed dalszymi niebezpiecznymi czynami. W innym wątku Juliusz doprowadza do konfrontacji Janusza z żoną w szpitalu, co pozwala na ujawnienie prawdy o jego działaniach. Krystyna uświadamia sobie, że została oszukana i nakazuje Uli usunięcie aplikacji randkowej, za pośrednictwem której nawiązano kontakt z mężczyzną. Ula postanawia jednak napisać do Janusza z konta Agierowej, a odpowiedź otrzymuje od Wojtka, który przejął dostęp do profilu w laptopie swojego ojca. Eliza i Jarek biorą udział w rozprawie sądowej dotyczącej opieki nad dziećmi, a po wyjściu z sali udają się do lokalnego baru, gdzie dochodzi do niezręcznego spotkania z Martyną.

"Na Wspólnej" odc. 4255 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Śledzenie losów bohaterów "Na Wspólnej" stało się dla wielu osób stałym elementem dnia, którego nie chcą przerywać. Każdy kolejny wieczór przynosi nowe informacje o skomplikowanym życiu mieszkańców znanej warszawskiej ulicy. Jeśli ktoś nie chce przegapić najnowszych wydarzeń, warto zapamiętać dokładną datę i godzinę emisji w telewizji. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 30 lipca 2026 o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to polska telenowela, która od lat przyciąga przed ekrany osoby zainteresowane codziennymi problemami i radościami warszawiaków. Fabuła skupia się na losach kilku zaprzyjaźnionych rodzin, pokazując ich wspólne życie, konflikty oraz radosne powroty. Przez lata mogliśmy obserwować, jak zmieniają się relacje między sąsiadami oraz jak stawiają oni czoła trudnym wyzwaniom zawodowym i uczuciowym. Serial łączy w sobie wątki obyczajowe z nagłymi zwrotami akcji, dzięki czemu losy bohaterów pozostają ciekawe dla stałych odbiorców. Obsada tego serialu to m.in.:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)