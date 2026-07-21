Miss Polonia, Miss Polski i Polska Miss to nie to samo. Zobacz, czym różnią się te trzy wydarzenia

Historia konkursu "Miss Polonia". Inicjatywa Tadeusza Boya-Żeleńskiego

Wszystko zapoczątkowano w 1929 roku, a nazwę "Miss Polonia" zaproponował Tadeusz Boy-Żeleński. Triumfatorką pierwszej edycji została Władysława Kostakówna. Rok później koronę zdobyła Zofia Batycka. Po tych wyborach nastąpiła 27-letnia przerwa, spowodowana zawirowaniami gospodarczymi, wybuchem drugiej wojny światowej oraz stalinizmem. Konkurs wznowiono na fali politycznej odwilży w 1957 roku, wyłaniając Alicję Bobrowską. Impreza zniknęła znowu na ponad ćwierć wieku przez skandal obyczajowy wokół nagród. Na stałe powróciła w 1983 roku, co zapoczątkowało erę takich laureatek jak Aneta Kręglicka w 1989 roku i Ewa Wachowicz z 1992 roku. Obecnie zmagania pokazuje TVP, a zwyciężczyni trafia na "Miss Universe", "Miss Earth" i "Miss Grand International".

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Początki "Miss Polski". Lech Daniłowicz stworzył konkurencję na rynku telewizyjnym

W 1990 roku na rynku zadebiutował nowy format, a przedsiębiorca Lech Daniłowicz i firma Missland uznali dotychczasowe wybory za zbyt staroświeckie. Zorganizowali własne, komercyjne wydarzenie, w którym pierwszą laureatką została Ewa Szymczak. W latach dziewięćdziesiątych obie organizacje zaciekle walczyły o prawa telewizyjne i licencje zagraniczne. Szybko okazało się, że "Miss Polski" wygrywa pod kątem technologii i samej realizacji, stając się potężnym formatem rozrywkowym. W 2006 roku podjęto próbę złączenia obu inicjatyw. Ostatecznie biznesowe oraz prawne spory doprowadziły do ponownego rozłamu marek. Dziś transmisje pokazuje Polsat, a doceniona "Miss Polski" promuje nasz kraj podczas imprez "Miss Supranational" i "Miss International".

Wybory "Polska Miss" debiutują w internecie. Grzegorz Ostrowski buduje nową markę

Zupełną nowością jest format utworzony w 2022 roku z inicjatywy Grzegorza Ostrowskiego, czyli inwestora i producenta lokalnych imprez. Twórcy pominęli telewizję, budując od zera potężną sieć kilkunastu regionalnych plebiscytów, takich jak "Polska Miss Małopolski" oraz "Polska Miss Nastolatek". Całość oparto wyłącznie na marketingu internetowym i tam też transmitowane są uroczyste gale. Zwyciężczyni tego wydarzenia reprezentuje państwo w "Miss Eco International" oraz "Miss Tourism World".

Główne różnice między konkursami leżą w nakładanych na dziewczyny restrykcjach. "Miss Polonia" trzyma się najostrzejszych zasad. Dziewczyny mogą mieć maksymalnie 26 lat i muszą wyróżniać się naturalnością, przez co odpada medycyna estetyczna. Na ciele nie można też prezentować widocznych blizn i tatuaży. Dziś w szranki o koronę mogą stawać rozwódki oraz mężatki, co przez wiele lat uchodziło za surowo zabronione.

Zasady "Miss Polski" stawiają łagodniejsze warunki. Tutaj kluczowe pozostają proporcje sylwetki, a medycyna estetyczna jest akceptowana przy zachowaniu naturalności na scenie. Identyczne reguły dotyczą tatuaży oraz blizn. Kobiety mogą bez kłopotów brać udział do 27. roku życia.

Nieco inne wymogi przygotowała "Polska Miss", która utworzyła odrębne kategorie dla poszczególnych grup wiekowych. Zorganizowano osobną rywalizację dla nastolatek oraz dla pań powyżej 30. roku życia. Główny plebiscyt zamyka się w progu 29 lat. Zrezygnowano z obostrzeń dla poprawek estetycznych i tatuaży. W przypadku pań 30+ uczestniczki mogą posiadać mężów. Z kolei pretendentki do głównego tytułu "Polskiej Miss" muszą dzierżyć status panny, ale mogą wychowywać dzieci.