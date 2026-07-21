"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4253

W ostatnim odcinku serialu "Na Wspólnej" życie bohaterów mocno się skomplikowało, a wszystko zaczęło się od propozycji wspólnego zamieszkania, którą Michał złożył Lucy. Sielankowa wizja szybko pękła, gdy Ignacy odkrył w sieci dwuznaczne zdjęcie partnerki ojca i w odwecie nie wpuścił jej wieczorem do domu. W tym samym czasie Basia zaczęła podejrzewać Smolnego o zdradę, natomiast Gwiazda obiecał Marcelinie pieniądze na artykuł pod warunkiem, że kobieta do niego wróci. Nie zabrakło też incydentów w szpitalu, gdzie Krystyna odnalazła swoją niedoszłą randkę na oddziale kardiologii. Całość dopełnił Juliusz, który nagle zasłabł, widząc profesor Agier przemawiającą czule do innego mężczyzny. Po tak intensywnych zdarzeniach warto sprawdzić, co przyniesie kolejny odcinek.

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"Na Wspólnej" odc. 4253 - streszczenie

Marcelina spotyka się z Janem Rybą, aby nielegalnie nabyć dyplom magistra. Całą transakcję śledzi Krzysztof Smolny, któremu udaje się nagrać moment przekazania pieniędzy oraz zdobyć nazwiska innych klientów oszusta. W tym samym czasie Sandra wykrada spinkę Marceliny i pokazuje ją Basi, sugerując, że mąż był w Poznaniu z Gwiazdową. Rozwścieczona kobieta nie wierzy w zapewnienia Krzysztofa i wyrzuca go z domu. Z kolei Bożydar prosi Brygidę o pomoc w zorganizowaniu spotkania z Baliszewskim i Zdybicką w sprawie zakupu lokalu na dachu. W tym samym czasie Milena stawia mu twarde ultimatum, grożąc rozwodem, jeśli jej nie wybaczy. W szpitalu Juliusz odkrywa, że profesor Agier odwiedza Janusza, który później przyznaje Szulcowi, że jedynie udaje przed nią nieprzytomnego. Pozytywne wrażenie na Krystynie robi też postawa Juliusza, który stanął w obronie Andżeli przed niebezpiecznym mężczyzną.

"Na Wspólnej" odc. 4253 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Nowe perypetie mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej będzie można śledzić już w najbliższych dniach. Warto sprawdzić, czy Krzysztofowi uda się oczyścić z zarzutów i wrócić do mieszkania. Scenarzyści przygotowali kilka przeplatających się wątków, które rozwijają się w coraz bardziej zaskakujących kierunkach. Telewizyjna premiera tego epizodu odbędzie się w standardowym paśmie wieczornym. Serial "Na Wspólnej" w odcinku 4253 będzie można obejrzeć 28 lipca 2026 o godzinie 20:15 na kanale TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Produkcja ta od wielu lat gości w domach Polaków, stając się jedną z najpopularniejszych telenowel obyczajowych. Fabuła koncentruje się na codziennym życiu, problemach zawodowych i skomplikowanych relacjach rodzinnych grupy zaprzyjaźnionych osób. Możemy tu obserwować zarówno dramatyczne zwroty akcji, jak i ciepłe, codzienne momenty spędzane w gronie najbliższych. Przez długi czas trwania serialu przez ekran przewinęło się wielu znanych artystów, którzy nadali swoim postaciom unikalny charakter. Obsada tego serialu to m.in.:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)