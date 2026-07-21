"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4252

W serialu "Na Wspólnej" ostatnie dni upłynęły pod znakiem trudnych powrotów i krępujących wpadek, które mocno namieszały w życiu znanych nam postaci. Igor wraz z bliskimi po przyjeździe ze szpitala zastał skacowaną Julkę, a jej kłamstwa o sprzątaniu szybko wyszły na jaw przez skargi sąsiadki i pilne wezwanie od wychowawczyni. Jednocześnie Eliza drżała o powrót Juniora wspieranego przez Idę, podczas gdy Jarek odbył spokojną rozmowę z Martyną, z którą spędził wcześniej upojną noc. Prawdziwy skandal wybuchł jednak u Brygidy i Remka, gdzie Ignacy z kolegą nakryli Lucy w samej bieliźnie podczas igraszek z Michałem. Całe zajście zakończyło się zrobieniem kobiecie kompromitującej fotki, co zapowiadało jedynie kolejne kłopoty w życiu bohaterów. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Na Wspólnej" odc. 4252 - streszczenie

Michał wychodzi z propozycją wspólnego zamieszkania do Lucy, jednak kobieta prosi go, by najpierw skonsultował tę decyzję ze swoim synem. W międzyczasie Ignacy dowiaduje się od kolegi o istnieniu zdjęcia partnerki ojca na stronie agencji towarzyskiej, co wywołuje u niego szok i niedowierzanie. Chłopak postanawia sprawdzić tę informację, dzwoniąc do Lucy z prowokacyjnym pytaniem o cenę spotkania, a ostatecznie nie wpuszcza jej wieczorem do mieszkania. Z kolei Basia zaczyna mieć poważne wątpliwości co do wierności Smolnego i wypytuje go o szczegóły wyjazdu do Poznania, na co mąż reaguje gorliwym wyznaniem miłości. Problemy finansowe Marceliny zmuszają ją do prośby o pożyczkę u męża, który zgadza się pomóc pod warunkiem jej powrotu do niego. W szpitalu Krystyna odkrywa, że jej niedoszły partner z randki trafił na kardiologię, natomiast Juliusz traci przytomność na widok czułego zachowania profesor Agier wobec innego mężczyzny.

"Na Wspólnej" odc. 4252 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu widzów z niecierpliwością wyczekuje kontynuacji losów mieszkańców warszawskiej kamienicy, zwłaszcza że wątki osobiste bohaterów stają się coraz bardziej skomplikowane. Każdy nowy odcinek przynosi odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące przyszłości ulubionych postaci. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń i zobaczyć, jak rozwiążą się obecne konflikty, warto zarezerwować sobie czas w wieczornym paśmie. Emisja tego odcinka została zaplanowana na 27 lipca 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ten kultowy serial obyczajowy od lat towarzyszy nam w codziennym życiu, pokazując blaski i cienie mieszkańców ulicy Wspólnej. Polska telenowela skupia się na losach kilku rodzin, które mierzą się z typowymi problemami, ale też stają przed dramatycznymi wyborami życiowymi. Przez te wszystkie sezony mogliśmy obserwować, jak bohaterowie dorastają, zmieniają pracę czy wchodzą w nowe, skomplikowane związki. To opowieść o przyjaźniach, zdradach i wielkich powrotach, które łączą sąsiadów z jednej warszawskiej kamienicy. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)