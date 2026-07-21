"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4254

Ostatnie wydarzenia w serialu "Na Wspólnej" mocno namieszały w życiu bohaterów, a śledztwo Smolnego przyniosło wyjątkowo zaskakujące efekty. Krzysztof nie tylko nagrał moment przekazania pieniędzy za dyplom przez Marcelinę, ale przy okazji zdobył listę innych klientów oszusta, co niestety zbiegło się w czasie z podstępem Sandry. Przez skradzioną spinkę Gwiazdowej wściekła Basia uwierzyła w kłamstwa o wspólnym wyjeździe męża do Poznania i bez wahania wyrzuciła go z domu. Równolegle Bożydar musiał zmierzyć się z twardym ultimatum Mileny oraz planami zakupu nowego lokalu, a w szpitalu Janusz przyznał Szulcowi, że przed profesor Agier jedynie udawał nieprzytomnego. Dzielna postawa Juliusza, który odkrył wspomniane wizyty w szpitalu i obronił Andżelę przed niebezpiecznym mężczyzną, sprawiła też, że Krystyna w końcu spojrzała na niego łaskawszym okiem. Przekonajmy się zatem, jakie wyzwania przygotował los dla mieszkańców tej słynnej warszawskiej ulicy.

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"Na Wspólnej" odc. 4254 - streszczenie

Krzysztof Smolny spędza samotną noc w biurze i od samego rana próbuje dodzwonić się do żony, jednak Basia konsekwentnie odrzuca jego połączenia. Sytuacja pogarsza się, gdy przed pracą kobietę zaczepia Gwiazda, który przekazuje jej swoje podejrzenia dotyczące rzekomego romansu Krzysztofa z Marceliną. Dochodzi w końcu do ostrej konfrontacji między małżonkami, podczas której przyciśnięty do muru Smolny decyduje się na szczerość i wyjawia szczegóły procederu handlu fałszywymi dyplomami. Krzysztof ujawnia przy tym, że w całą sprawę zamieszany jest były mąż Basi, co rzuca nowe światło na dotychczasowe kłopoty. Tymczasem Igor, martwiąc się o stan psychiczny córki, umawia Julkę na wizytę u specjalisty, lecz dziewczyna bagatelizuje swoje problemy. Zamiast szukać pomocy, nastolatka zatrzymuje pieniądze przeznaczone na prezent dla Maćka i pod osłoną nocy wymyka się z domu, aby zdobyć narkotyki. W domu Bergów trwa tymczasem kontrola kuratorki, której przebieg zostaje zakłócony przez nagły wybuch agresji Juniora, co może mieć opłakane skutki dla rodziny. Jednocześnie Jarek spotyka się z Wrońską, choć cały czas z niepokojem wyczekuje jakiejkolwiek wiadomości od Elizy.

"Na Wspólnej" odc. 4254 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej można śledzić regularnie w dni powszednie na antenie głównej stacji. Każdy kolejny epizod przynosi nowe rozwinięcia wątków osobistych i zawodowych ulubionych bohaterów. Serial cieszy się niesłabnącą popularnością, gromadząc przed telewizorami osoby zainteresowane codziennymi dramatami i radościami klanów Ziębów czy Brzozowskich. Najnowszy 4254. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 29 lipca 2026 roku, o godzinie 20:15 na kanale TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Polska telenowela od lat pokazuje życie mieszkańców jednej z warszawskich ulic, skupiając się na ich relacjach, konfliktach oraz ważnych życiowych momentach. Fabuła w naturalny sposób łączy wątki obyczajowe z dramatycznymi, pokazując jak przez dekady zmieniają się więzi między zaprzyjaźnionymi rodzinami. Widzowie mają okazję obserwować wzloty i upadki postaci, które zmagają się z problemami znanymi z codziennego życia każdego z nas. W serialu występuje liczne grono znanych aktorów, którzy od lat wcielają się w swoje ikoniczne już role. Obsada tego serialu to m.in.:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

(jako Włodzimierz Zięba) Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

(jako Żaneta Zięba-Szulc) Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

(jako Monika Cieślik) Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

(jako Damian Cieślik) Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

(jako Barbara Brzozowska) Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

(jako Krzysztof Smolny) Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

(jako Michał Brzozowski) Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

(jako Kamil Hoffer) Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

(jako Marta Leśniewska) Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

(jako Ewa Ostrowska) Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

(jako Igor Nowak) Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

(jako Danuta Zimińska) Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

(jako Marek Zimiński) Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

(jako Weronika Roztocka) Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)