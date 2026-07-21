Piotr Kupicha podsumowuje lata na scenie z Feel. Czy coś by zmienił?

Lider zespołu Feel podsumowuje lata kariery. Piotr Kupicha zdradza, co liczy się dzisiaj

Grupa Feel niewątpliwie pozostawiła trwały ślad na polskiej scenie muzycznej. Ich przeboje królowały w stacjach radiowych, a na występy przychodziły rzesze słuchaczy. Piotr Kupicha zyskał status gigantycznej gwiazdy, a piosenki zespołu nadal wzbudzają sentyment. Sukces w branży rozrywkowej wiązał się jednak z licznymi wyzwaniami, ważnymi wyborami i sytuacjami formującymi charakter. Obecnie muzyk patrzy na minione lata przez pryzmat zebranych doświadczeń. W rozmowie z dziennikarką "Super Expressu" lider Feel opowiedział, czy z perspektywy czasu zmodyfikowałby swoją artystyczną ścieżkę.

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Piotr Kupicha o przeszłości w Feel. Jak ocenia swoje dawne decyzje?

Artysta jest przekonany, że minionych lat nie można zmienić. Według Kupichy każde doświadczenie, niezależnie czy dobre, czy złe, odegrało rolę w kształtowaniu go na osobę, którą jest obecnie.

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Nie da się już zrobić nic inaczej. My jako osoby na świeczniku, osoby publiczne, gdybyśmy nawet sięgnęli pamięcią, to możemy tylko zrobić rachunek sumienia swojej duszy i iść dalej do przodu

Piosenkarz zaznaczył w rozmowie z „Super Expressem”, że takie podejście jest uniwersalne. Zauważył, że każdy z nas staje przed trudnościami i musi szukać odpowiedniego kierunku w życiu.

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Każdy z nas, nieważne jaki wykonuje zawód - czy jest przedstawicielem handlowym, pracuje w sklepie, śpiewa na scenie czy jest muzykiem - powinien godnie przeżyć życie, w zgodzie ze sobą

Lider Feel zwrócił uwagę, że rzeczywistość nierzadko weryfikuje ludzkie plany. Zaznaczył, że to właśnie nieprzewidywalne zdarzenia pozwalają nabrać dystansu i dojrzeć. Kupicha ma nadzieję, że wszyscy ludzie będą doświadczać więcej pozytywnych niż negatywnych momentów. Sam stara się wdrażać tę filozofię zarówno w życiu osobistym, jak i na scenie. Występy na żywo traktuje jako szansę na interakcję z fanami, z którymi pragnie dzielić się dobrą energią, co docenia przez wzgląd na ich wieloletnie wsparcie.

W zgodzie z sobą - nie zawsze wszystko jest tak jakbyś chciał, ale to po prostu jest już wpisane w nasz scenariusz - my dojrzewamy, karmimy samego siebie różnymi sytuacjami w życiu i oby sytuacji trudnych było jak najmniej, a dobrych jak najwięcej i też Feel kieruje się tą zasadą też jak na koncertach gramy a mamy dużą grupę fanów, którzy chodzą na koncerty, staramy się z publicznością skomunikować dobrą energię