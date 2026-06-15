Zaskakujące wieści z planu "Rancza". Wiemy, kto jeszcze pojawi się w kultowej produkcji

Spis treści
Fenomen "Rancza". 10 sezonów, które podbiły serca Polaków
Mało kto pamięta, że początkowo "Ranczo" miało zakończyć się po zaledwie czterech sezonach. Kiedy w latach 2006–2016 hitowa produkcja TVP1 debiutowała na antenie, nic nie wskazywało na to, że osiągnie tak spektakularny sukces, przyciągając przed telewizory nawet 10 milionów widzów. Opowieść o Lucy, amerykańskiej spadkobierczyni dworku w fikcyjnych Wilkowyjach, okazała się absolutnym fenomenem. Widzowie pokochali zacięty konflikt braci bliźniaków – wójta i księdza, a także kultowe dyskusje stałych bywalców słynnej ławeczki. Ogromna popularność sprawiła, że serial przedłużono aż do dziesięciu serii, co przełożyło się na 130 odcinków oraz dodatkowy film pełnometrażowy.
Nowe "Ranczo" już w produkcji. Znamy obsadę spin-offu
Kiedy pod koniec 2025 roku zapowiedziano powrót "Rancza" w formie będącej połączeniem spin-offu i sequela, fani nie kryli entuzjazmu. Pojawiły się jednak pytania o losy postaci granych przez nieżyjących już aktorów. Zgodnie z informacjami "Super Expressu", zmarłego Pawła Królikowskiego, wcielającego się w postać Kusego, nikt nie zastąpi. Podobna decyzja zapadła w przypadku Franciszka Pieczki. Z kolei do obsady dołączy Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać jednego z kuzynów Japycza.
Z początkiem czerwca 2026 roku rozpoczęły się pierwsze czytania scenariuszy nowego serialu. Na planie z pewnością zobaczymy następujących aktorów:
- Violetta Arlak;
- Artur Barciś;
- Magdalena Kuta;
- Jacek Kawalec;
- Marta Chodorowska;
- Piotr Ligienza;
- Arkadiusz Nadera;
- Cezary Żak;
- Grażyna Zielińska;
- Katarzyna Żak;
- Bartłomiej Kasprzykowski;
- Ilona Ostrowska.
Jak dodatkowo poinformowało Radio Eska, w nowej odsłonie serialu na pewno pojawi się także Marta Lipińska.
Niespodziewane powroty w nowym "Ranczu". Kto jeszcze zagra?
Już od momentu ogłoszenia reaktywacji serialu, część dawnej obsady deklarowała chęć udziału w nowej produkcji. Fani z niepokojem zastanawiali się, jak twórcy rozwiążą kwestię powrotu poszczególnych bohaterów. Aktor Grzegorz Wons w jednym z wywiadów przyznał z żalem, że jego rola w nowej odsłonie będzie zaledwie epizodyczna. Co jednak z pozostałymi członkami ekipy z Wilkowyj?
Z nieoficjalnych informacji zdobytych przez "Super Express" wynika, że na plan nowego "Rancza" powrócą najprawdopodobniej wszyscy aktorzy występujący w oryginalnej serii.
- Z tego, co mi wiadomo, to wszyscy aktorzy grający w "Ranczo" wrócą do tego spin offa. Słyszałam o Wonsie i Choteckiej, Sylwek (Maciejewski – przyp.pd) też ma wrócić. Na razie tyle wiem, że mają być wszyscy, ale nic więcej - powiedziało źródło Super Expressu.
Więcej informacji na temat obsady i fabuły ma zostać ujawnionych w miarę postępu prac na planie.