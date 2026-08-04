Norbi zdradza kulisy ślubu Brzozowskiego. Co działo się na poprawinach?

Rafał Brzozowski chronił swoje życie prywatne przed mediami

Od momentu rozstania z Anną Tarnowską w 2021 roku Rafał Brzozowski konsekwentnie unikał komentowania swojego życia prywatnego. Choć w mediach pojawiały się doniesienia o jego potencjalnych partnerkach, w tym głośne plotki o zażyłości z Edytą Górniak, oboje stanowczo dementowali te informacje, zapewniając o czysto przyjacielskiej relacji.

Właśnie dlatego informacja o ślubie artysty z Heleną wywołała tak duże poruszenie. Para skutecznie unikała blasku fleszy, a sam wokalista zadbał o to, by ich związek rozwijał się z dala od opinii publicznej.

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Norbi opowiada o spotkaniu z Heleną

W gronie osób zaskoczonych ślubem znalazł się Norbi, wieloletni znajomy Rafała Brzozowskiego. W wywiadzie dla serwisu Plejada wyznał, że miał już wcześniej okazję poznać Helenę, jednak nic nie zwiastowało, że to właśnie ona jest partnerką muzyka.

Przedstawił, że to Helena, jego wokalistka, przyjaciółka. Na pewno nie mówił, że narzeczona

– zaznaczył Norbi.

Jak wspomina artysta, do kolejnego spotkania doszło zaledwie kilka dni później na jednym z prywatnych eventów. Choć zauważył świetną chemię między nimi, wciąż nie przypuszczał, że para myśli o wspólnej przyszłości. Zaproszenie na ślub, które otrzymał kilka miesięcy po tym wydarzeniu, było więc dla niego nie lada zaskoczeniem.

Norbi, ze względu na zaplanowany koncert, nie mógł być obecny na samej ceremonii. Przyznał, że żałuje tej sytuacji, zwłaszcza wiedząc, że wśród gości znalazło się wielu przedstawicieli branży rozrywkowej. Na szczęście udało mu się dołączyć do świętujących podczas poprawin.

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Poprawiny u Rafała Brzozowskiego – muzyczna niespodzianka i tłumy gości

Mimo nieobecności na ślubie i weselu, Norbi nie zawiódł na poprawinach. Jego obecność nie ograniczyła się jednak wyłącznie do roli gościa – wraz ze swoim zespołem przygotował dla państwa młodych i przybyłych wyjątkową, muzyczną niespodziankę.

Z jego relacji wynika, że podczas występu zabrzmiały największe hity, a parkiet pękał w szwach. Według szacunków artysty, w poprawinach mogło wziąć udział nawet 300 osób, a atmosfera była niezwykle gorąca.

Luksusowe wesele Rafała Brzozowskiego – koszty i atrakcje

Rafał Brzozowski i Helena zorganizowali uroczystość z niesamowitym rozmachem. Zdecydowali się na wynajęcie całego luksusowego hotelu na wyłączność i zaprosili blisko 400 gości.

Z ustaleń "Super Expressu" wynika, że największym obciążeniem finansowym okazało się menu weselne. Koszt przyjęcia oszacowano na około 160 tysięcy złotych, a cena przysłowiowego talerzyka zaczynała się od 399 złotych. Gdy doliczymy do tego wydatki związane z poprawinami, noclegami, dekoracjami, muzyką, strojami państwa młodych oraz dodatkowymi atrakcjami – takimi jak bar lodowy, rejsy motorówkami czy przelot samolotu z banerem – kwota rośnie w zawrotnym tempie. Zgodnie z naszymi wyliczeniami, całkowity koszt uroczystości mógł oscylować wokół 500 tysięcy złotych.

Rafał Brzozowski wziął ślub. Tak wyglądało wesele