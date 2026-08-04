VOX FM robi lato! Opowiedz o swojej wakacyjnej wtopie i zgarnij 2000 zł na wymarzony wyjazd

Nie wszystkie wakacyjne plany układają się tak, jak sobie wymarzyliśmy. Czasem wystarczy chwila nieuwagi, zła pogoda albo zwykły pech, by urlop zamienił się w serię zabawnych – choć nie zawsze wtedy śmiesznych – przygód. Właśnie dlatego radio VOX FM postanowiło wynagrodzić słuchaczom te mniej udane wspomnienia i pomóc stworzyć nowe, zdecydowanie przyjemniejsze.

Wakacyjna wtopa może przynieść ci 2000 zł

Przez całe wakacje Radio VOX FM dwa razy w tygodniu rozdaje nagrody o wartości 2000 zł na wakacyjny weekend. Co najważniejsze, to zwycięzcy sami decydują, jak wykorzystają wygraną. Marzy ci się wyjazd nad morze, w góry, nad jezioro, zagraniczny city break, a może imprezowy weekend w Solar Beach Bar we Władysławowie? Wybór należy wyłącznie do ciebie.

Aby wziąć udział w zabawie, wystarczy wejść na stronę konkursu i opisać swoją największą wakacyjną wtopę. Najciekawsze historie trafią na antenę VOX FM, gdzie ich autorzy usłyszą najlepszą możliwą wiadomość – wygrywają 2000 zł na wymarzony wyjazd.

Konkursowe finały odbywają się dwa razy w tygodniu, dlatego warto regularnie słuchać VOX FM i sprawdzać, kto tym razem zamieni pech w wakacyjną przygodę.

Lato smakuje najlepiej w dobrym towarzystwie

Wakacyjne wyjazdy trudno wyobrazić sobie bez przekąsek, które można zabrać dosłownie wszędzie. Partnerem akcji jest marka Familijne, od lat kojarzona z tym, co w wakacjach najcenniejsze – czasem spędzanym razem z najbliższymi. Duże opakowania wafli doskonale sprawdzają się w trasie, na pikniku czy podczas plażowania, niezależnie od tego, czy podróżujesz z rodziną, czy z paczką zgranych przyjaciół. A bogaty wybór smaków sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Ich praktyczna forma pozwala wygodnie spakować je do plecaka lub torby, a odporność na wysokie temperatury sprawia, że nawet podczas letnich upałów zachowują swój smak i wygląd. To przekąska, którą bez problemu można podzielić się z rodziną lub znajomymi podczas wspólnego wypoczynku.

Autor: Familijne/ Materiały prasowe

Nie pozwól, by wakacyjna wpadka była ostatnim wspomnieniem tego lata

Każdy ma za sobą historię, która dziś bawi, choć w chwili, gdy się wydarzyła, trudno było o uśmiech. Teraz właśnie taka opowieść może okazać się przepustką do zupełnie nowego, udanego wyjazdu.

Jeśli chcesz zamienić wakacyjnego pecha w niezapomnianą przygodę, zgłoś się do akcji „VOX FM Robi Lato”, opisz swoją największą wakacyjną wtopę i zawalcz o 2000 zł na weekend marzeń. Być może już wkrótce to właśnie twoja historia wybrzmi na antenie VOX FM.

Tekst sponsorowany