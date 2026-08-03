Szczegóły hucznego ślubu Rafała Brzozowskiego. Tak wyglądał pierwszy taniec i poprawiny

Tajemniczy ślub Rafała Brzozowskiego

Rafał Brzozowski wziął ślub 1 sierpnia 2026 roku. Wokalista, zazwyczaj dbający o swoją prywatność, poinformował fanów o swoich zaręczynach zaledwie miesiąc przed uroczystością. Ślub odbył się w jednej z parafii w Nowym Dworze Mazowieckim. Bezpieczeństwa nowożeńców i zaproszonych gości pilnowało aż ościu ochroniarzy. Jak podaje „Super Express”, piękna Helena, ukochana artysty, pracowała w przeszłości jako piosenkarka, ale obecnie jest związana z branżą kosmetologiczną i pracuje w gabinecie pod Warszawą. Posiada dwa obywatelstwa: polskie i francuskie. Panna młoda tuż przed wejściem do kościoła miała małą wpadkę z welonem, który nagle się odpiął.

Rafał Brzozowski upamiętnił godzinę „W” na swoim ślubie

Zgodnie z ustaleniami „Super Expressu”, Rafał Brzozowski nie zapomniał o rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Już wcześniej wspominał, że planuje uczcić tę ważną datę w dniu swojego ślubu. O godzinie 17:00, przed odjazdem na przyjęcie weselne, młoda para wraz z gośćmi zatrzymała się przed kościołem na minutę ciszy, oddając hołd powstańcom.

Rafał Brzozowski wziął ślub. Tak wyglądało wesele

Zaskakujący pierwszy taniec Rafała Brzozowskiego i Heleny

Fani byli bardzo ciekawi pierwszego tańca nowożeńców. Rafał Brzozowski i Helena zatańczyli do piosenki Zbigniewa Wodeckiego „Zabiorę cię dziś na bal”. Po romantycznym tańcu para chwyciła za mikrofony i zaśpiewała wspólnie wielki przebój „(I've Had) The Time of My Life” z kultowego filmu „Dirty Dancing”, odtwarzając nawet fragment oryginalnej choreografii.

Plejada gwiazd na ślubie Rafała Brzozowskiego

Na ślubie Rafała Brzozowskiego bawiło się około 400 gości. Wśród nich nie zabrakło znanych twarzy polskiego show-biznesu:

Rafała Mroczka,

Marcina Mroczka,

Krzysztofa Gojdzia,

Justyny Steczkowskiej,

Tomasza Kammela,

Marka Kościkiewicza,

Andrzeja Suprona,

Tomasza Iwana,

Izabeli Krzan,

Małgorzaty Tomaszewskiej,

Andrzeja Piasecznego.

Huczne poprawiny u Rafała Brzozowskiego

Uroczystości ślubne i poprawiny trwały łącznie trzy dni. Młoda para sfinansowała noclegi dla wszystkich zaproszonych. Poprawiny obfitowały w atrakcje – goście mogli udać się w rejs po Zalewie Zegrzyńskim, a na niebie pojawił się samolot ciągnący baner z napisem „Helena i Rafał”. Zabawę w kolejnym dniu uświetnił swoim występem Norbi.