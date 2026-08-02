Gwiazdy na ślubie Rafała Brzozowskiego. Tomasz Kammel z klasą, a kto odmówił?

Kariera Rafała Brzozowskiego

Rafał Brzozowski to artysta o wielu talentach, który w przeszłości z powodzeniem trenował zapasy. Największą rozpoznawalność przyniósł mu udział w muzycznym show "The Voice of Poland" w 2011 roku, po którym wypuścił przebojowy singiel "Tak blisko". W 2021 roku reprezentował nasz kraj na Eurowizji z utworem "The Ride". Przez lata był czołową twarzą Telewizji Polskiej, gdzie prowadził popularne programy rozrywkowe, takie jak "Koło Fortuny", "Jaka to melodia?" oraz "The Voice Senior".

Huczne wesele i nietypowe stylizacje

Prezenter rzadko wypowiada się na temat swojego życia prywatnego i unika blasku fleszy w kontekście spraw osobistych. Informacje o jego hucznym ślubie i weselu zaplanowanym na 1 sierpnia 2026 roku pod Warszawą ujrzały jednak światło dzienne. Według ustaleń "Super Expressu", na luksusowe przyjęcie w podwarszawskim hotelu zaproszono ponad 400 gości. Co ciekawe, to pan młody zdecydował się na biały strój, podczas gdy suknia panny młodej odbiegała od tradycyjnej bieli. Para zaplanowała również wzruszający gest – minutę ciszy podczas wesela, by uczcić pamięć powstańców warszawskich.

Kto nie przybył na ślub Rafała Brzozowskiego?

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Jacek i Joanna Kurscy, którzy jednak nie pojawili się na uroczystości. Małżeństwo argumentowało swoją nieobecność datą wydarzenia, zaznaczając, że 1 sierpnia tradycyjnie uczestniczą w obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Z zaproszenia nie mogła skorzystać również Ida Nowakowska. Prezenterka wyznała w jednym z wywiadów, że zatrzymały ją obowiązki zawodowe. Obecnie przebywa w województwie małopolskim, angażując się w realizację Festiwalu Piękna.

Znani goście na ślubie Rafała Brzozowskiego

Wiele znanych osobistości zdecydowało się towarzyszyć parze młodej w tym wyjątkowym dniu. Swój udział w imprezie potwierdziła Edyta Górniak, natomiast Justyna Steczkowska zapowiedziała spóźnienie z powodu zaplanowanego na ten dzień koncertu. Przed świątynią zauważono Krzysztofa Gojdzia, zwanego chirurgiem gwiazd, który przybył w czarnym garniturze z muchą, w towarzystwie swojego psa. Na klasyczną elegancję z krawatem postawił dziennikarz Tomasz Kammel. Wśród weselników nie zabrakło również Marka Kościkiewicza, Marcina Mroczka oraz Tomasza Iwana, którym towarzyszyły partnerki.