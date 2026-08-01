Pierwsze publiczne słowa Rafała Brzozowskiego po ślubie. Fani wzruszeni!

Wydarzenie to od samego początku przyciągało spore zainteresowanie mediów i opinii publicznej. Wśród zaproszonych gości znalazła się plejada postaci znanych z show-biznesu.

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Tłum gwiazd na uroczystości Rafała Brzozowskiego

Kogo można było zobaczyć w świątyni? Przed kościołem fotoreporterzy wypatrzyli Krzysztofa Gojdzia, który zjawił się tam w towarzystwie swojego psa. Wśród gości znaleźli się również Tomasz Kammel, Marek Kościkiewicz ze swoją partnerką, Marcin Mroczek z osobą towarzyszącą, a także Tomasz Iwan. Obiektywy aparatów uchwyciły również elegancko ubrane Małgorzatę Tomaszewską i Martę Manowską. Z powodu wieczornego koncertu Justyna Steczkowska miała dołączyć dopiero na weselu. Wśród gości spodziewano się także Edyty Górniak.

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Bezpośrednio po ceremonii zaślubin młoda para wyruszyła na przyjęcie weselne. Jednakże przed startem hucznej zabawy, Rafał Brzozowski postanowił zwrócić się do swoich wiernych sympatyków. Na swoim profilu na Instagramie umieścił fotografię ze ślubu, dodając do niej niezwykle emocjonalny wpis.

Rafał Brzozowski zabrał głos po ślubie

Nie chodzi o wielkie słowa. Chodzi o jedno: razem. Na zawsze.

Pod instagramowym postem natychmiast zaroiło się od komentarzy internautów. Życzenia zaczęli składać nie tylko sympatycy piosenkarza, ale również inne gwiazdy.

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Gratulacje! Dobrze doprawiajcie wspólne życie MIŁOŚCIĄ❤️

- przekazała Ewa Wachowicz.

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Wielkie gratulacje !!!!!!

- napisała Olga Szomańska.

Gratuluję Młodej Parze! Szczęścia, zdrowia i miłości

- skomentowała Anna Popek.

Gratulacje! Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia miłości! Gratulacje !!!! Czytaj też: Rafał Brzozowski się żeni! Ślub na bogato - 400 gości, wejście tylko za okazaniem zaproszenia

Tak kiedyś wyglądał Rafał Brzozowski. Urok pozostał, a Polki wciąż do niego wzdychają!