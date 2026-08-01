Aż ośmiu ochroniarzy na ślubie Rafała Brzozowskiego. Strzegli tajemniczej panny młodej

Kim jest Rafał Brzozowski?

Były zapaśnik, wokalista i prezenter – tak w skrócie można opisać Rafała Brzozowskiego. Widzowie poznali go bliżej w 2011 roku, gdy wystąpił w programie „The Voice of Poland”, a niedługo potem wydał przebój „Tak blisko”. Artysta w 2021 roku pojechał na Eurowizję z piosenką „The Ride”. Był jedną z największych gwiazd TVP, gdzie prowadził „Jaka to melodia?”, „Koło Fortuny” i „The Voice Senior”.

Tak kiedyś wyglądał Rafał Brzozowski. Urok pozostał, a Polki wciąż do niego wzdychają!

Tajemnicza panna młoda. Kim jest ukochana Rafała Brzozowskiego?

Prezenter bardzo mocno dba o swoje życie osobiste. Trudno znaleźć informacje o jego poglądach, podróżach, a tym bardziej o jego drugiej połówce. „Super Express” donosi jednak, że ślub odbył się 1 sierpnia 2026 roku w jednym z kościołów pod Warszawą, a po ceremonii goście bawili się na hucznym weselu w hotelu. Na liście zaproszonych znalazło się ponad 400 osób, w tym wiele znanych nazwisk. Nie wszyscy jednak zdecydowali się na obecność, czego przykładem są państwo Kurscy. Uznali oni, że rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego to niefortunna data na zabawę i wybrali udział w obchodach.

Rafał Brzozowski i jego żona postanowili jednak nawiązać do historycznego wydarzenia. W odpowiednim momencie, razem z weselnikami, uczcili Powstanie Warszawskie symboliczną minutą ciszy.

Kim jest kobieta, która skradła serce gwiazdora? Para miała poznać się, gdy Rafał dopiero stawiał pierwsze kroki na scenie. Jego ukochana również próbowała swoich sił w śpiewaniu, jednak ostatecznie związała się z medycyną. Na co dzień pracuje w klinice zajmującej się dermatologią i kosmetologią. Konsekwentnie unika blasku fleszy i chroni swój związek z prezenterem.

Dlaczego Rafał Brzozowski wynajął ochronę na ślub?

Sporo emocji wzbudziła kwestia ochrony na ślubie prezentera. Dziennikarze „Super Expressu” ustalili, że piosenkarzowi zależało nie tylko na bezpieczeństwie zaproszonych osób. Chciał przede wszystkim uniknąć obecności gapiów i nieproszonych gości, zarówno w kościele, jak i na sali weselnej.

Z tego powodu przed świątynią pojawiło się aż ośmiu ochroniarzy. Ich głównym zadaniem było weryfikowanie zaproszeń i wpuszczanie wyłącznie osób z listy gości.