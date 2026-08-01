Pogrzeb Marii Zięby w TV w nowym terminie. Zwróciliście uwagę na zdjęcie Bożeny Dykiel?

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-08-01 11:37

W lutym zmarła Bożena Dykiel, która przez wiele lat grała Marię Ziębę w "Na Wspólnej". Twórcy serialu postanowili uhonorować ją także na ekranie. Zięba umrze w odcinku emitowanym 10 sierpnia, a jej pogrzeb widzowie zobaczą ostatecznie 31 sierpnia, a nie, jak planowano, tydzień wcześniej. Na zdjęciach z planu widać znajomy portret - ten sam, który towarzyszył prawdziwemu pożegnaniu aktorki. Zobaczcie zdjęcia!

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Śmierć Bożeny Dykiel wstrząsnęła zarówno światem artystycznym, jak i ogromną rzeszą fanów, którzy przez ponad dwadzieścia lat oglądali ją w roli Marii Zięby na ekranach. Gwiazda odeszła 12 lutego 2026 roku, mając 77 lat. Zostawiła po sobie ogromny dorobek artystyczny i niezatarte wspomnienia wśród miłośników jej talentu.

Uroczystości pogrzebowe miały miejsce 25 lutego w stolicy. Po mszy w Kościele Środowisk Twórczych na placu Teatralnym żałobnicy udali się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie odbył się pochówek z państwowymi honorami. Zamiast kwiatów rodzina poprosiła o przekazanie datków na rzecz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Ta szczególna prośba mocno wzruszyła obecnych, pokazując wielkie serce zmarłej aktorki i jej bliskich.

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Gwiazdy "Na Wspólnej" na pogrzebie Dykiel. Ci sami żałobnicy pożegnają Marię Ziębę

Ostatnia droga Bożeny Dykiel zgromadziła mnóstwo osób. Wśród uczestników ceremonii znaleźli się jej znajomi z branży, w tym takie postacie jak Emilia Krakowska, Magdalena Zawadzka, Joanna Jabłczyńska, Robert Kudelski i Tadeusz Chudecki. Podczas kręcenia scen pogrzebowych w "Na Wspólnej" pojawili się ci aktorzy, między innymi Sylwia Gliwa i Mieczysław Hryniewicz, którzy stanowią serialową rodzinę zmarłej artystki i towarzyszyli jej podczas prawdziwego pochówku kilka miesięcy wcześniej.

Pogrzeb Marii Zięby w telewizji. Zdjęcie Dykiel łamie serce

Transmisja serialowego pogrzebu Marii Zięby została przesunięta na 31 sierpnia (wcześniejszy termin to 24 sierpnia), jednak w sieci już pojawiły się pierwsze fotografie z planu. Widać na nich jasną urnę w otoczeniu stonowanych kwiatów oraz fotografię Bożeny Dykiel, która była również obecna podczas jej rzeczywistego pogrzebu, choć tu oprawiono ją w inną ramkę. To wyjątkowo trudny i wzruszający widok, zwłaszcza dla kolegów z planu, którzy znali ją przez lata. Warto dodać, że to właśnie na planie "Na Wspólnej" wykonano to pamiętne zdjęcie.

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