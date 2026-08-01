Karolina Bielawska znów na Miss World. Wiemy, po co Polka poleci do Wietnamu!

Spis treści
Karolina Bielawska i jej powrót na wybory Miss World
Karolina Bielawska wraca! Tym razem piękna łodzianka nie będzie rywalizować z innymi kandydatkami. Jej rola w Wietnamie skupi się na byciu żywym przykładem hasła "Beauty with a Purpose", promującego połączenie urody z działalnością charytatywną. Twórcy jubileuszowego wydarzenia zamierzają przypomnieć sylwetki kobiet, które w wybitny sposób realizują tę ideę, a Karolina Bielawska dzięki wieloletniemu zaangażowaniu społecznemu idealnie wpisuje się w ten scenariusz.
Zobacz także: Stało się! Polka została Miss Świata. Karolina Bielawska była bezkonkurencyjna
Kolejna odsłona walki o tytuł Miss World została zaplanowana na okres między 9 sierpnia a 5 września 2026 roku. O koronę powalczą reprezentantki z niemal 130 krajów. Uczestniczki zgrupowania początkowo zameldują się w prestiżowym InterContinental Halong Bay Resort, położonym przy urokliwej i wpisanej na listę UNESCO Zatoce Ha Long, gdzie rozpoczną się główne przygotowania i oficjalne spotkania z organizatorami konkursu.
W kolejnych dniach uczestniczki odwiedzą inne wietnamskie miejscowości, przygotowując się do najważniejszego wydarzenia. Zwieńczeniem całego zgrupowania będzie wielka finałowa gala zaplanowana na 5 września w Ho Chi Minh City, kiedy to poznamy nową królową piękności.
Karolina Bielawska zdobyła tytuł Miss World
Powrót na międzynarodową arenę konkursu Miss World ma stanowić dla 27-letniej Polki szczególne przeżycie. Przez lata od swojego wielkiego triumfu, Karolina Bielawska nieustannie reprezentuje nasz kraj na arenie międzynarodowej i kontynuuje swoją misję niesienia pomocy, co umacnia jej pozycję jako jednej z najbardziej szanowanych zwyciężczyń w historii tej rywalizacji.
Obserwatorzy gwiazdy, których na samym Instagramie jest już ponad 433 tysiące, z entuzjazmem czekają na jej ponowne pojawienie się podczas tak ważnej imprezy. Karolina Bielawska niewątpliwie po raz kolejny znajdzie się w centrum uwagi podczas wyborów Miss World.
Zobacz także: On dał jej kosza, a ona została Miss World 2021. Bielawska zdradza kulisy rozstania z chłopakiem
Zobacz więcej zdjęć. Oliwia Mikulska oddaje koronę, ale to nie koniec sukcesów. Właśnie obroniła licencjat. Zostanie Miss Supranational?