Karolina Bielawska znów na Miss World. Wiemy, po co Polka poleci do Wietnamu!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-08-01 6:13

Karolina Bielawska, zdobywczyni tytułu Miss World 2021/2022, przygotowuje się do kolejnej zagranicznej podróży. Była Miss Polonia z 2019 roku, która jako druga w historii naszego kraju sięgnęła po to najważniejsze trofeum, weźmie udział w 75. odsłonie rywalizacji najpiękniejszych kobiet świata. Wydarzenie odbędzie się w Wietnamie, a polska gwiazda nie zjawi się tam przypadkowo.

Karolina Bielawska i jej powrót na wybory Miss World

Karolina Bielawska wraca! Tym razem piękna łodzianka nie będzie rywalizować z innymi kandydatkami. Jej rola w Wietnamie skupi się na byciu żywym przykładem hasła "Beauty with a Purpose", promującego połączenie urody z działalnością charytatywną. Twórcy jubileuszowego wydarzenia zamierzają przypomnieć sylwetki kobiet, które w wybitny sposób realizują tę ideę, a Karolina Bielawska dzięki wieloletniemu zaangażowaniu społecznemu idealnie wpisuje się w ten scenariusz.

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Kolejna odsłona walki o tytuł Miss World została zaplanowana na okres między 9 sierpnia a 5 września 2026 roku. O koronę powalczą reprezentantki z niemal 130 krajów. Uczestniczki zgrupowania początkowo zameldują się w prestiżowym InterContinental Halong Bay Resort, położonym przy urokliwej i wpisanej na listę UNESCO Zatoce Ha Long, gdzie rozpoczną się główne przygotowania i oficjalne spotkania z organizatorami konkursu.

W kolejnych dniach uczestniczki odwiedzą inne wietnamskie miejscowości, przygotowując się do najważniejszego wydarzenia. Zwieńczeniem całego zgrupowania będzie wielka finałowa gala zaplanowana na 5 września w Ho Chi Minh City, kiedy to poznamy nową królową piękności.

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Karolina Bielawska zdobyła tytuł Miss World

Powrót na międzynarodową arenę konkursu Miss World ma stanowić dla 27-letniej Polki szczególne przeżycie. Przez lata od swojego wielkiego triumfu, Karolina Bielawska nieustannie reprezentuje nasz kraj na arenie międzynarodowej i kontynuuje swoją misję niesienia pomocy, co umacnia jej pozycję jako jednej z najbardziej szanowanych zwyciężczyń w historii tej rywalizacji.

Obserwatorzy gwiazdy, których na samym Instagramie jest już ponad 433 tysiące, z entuzjazmem czekają na jej ponowne pojawienie się podczas tak ważnej imprezy. Karolina Bielawska niewątpliwie po raz kolejny znajdzie się w centrum uwagi podczas wyborów Miss World.

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