MiłyPan wypuścił "Racice"! Nowy hit tegorocznego lata?

Piotr Kołaczyński działający pod pseudonimem MiłyPan zaprezentował światu swój najnowszy wakacyjny kawałek zatytułowany "Racice". Ten dynamiczny utwór stworzono specjalnie z myślą o trwającym sezonie letnim, a rosnąca liczba wyświetleń tylko świadczy o tym, że ma ogromne szanse na zawojowanie tanecznych parkietów w całym kraju.

MiłyPan wydał "Racice". Tego klipu nie wolno przegapić

Najświeższy projekt muzyczny stanowi idealne odzwierciedlenie dotychczasowego MiłegoPana. Odbiorcy dostają tu niezwykle chwytliwy refren i bardzo luźne podejście do warstwy tekstowej całego przedsięwzięcia. Wraz z premierą piosenki w sieci zadebiutował również kolorowy klip wideo, świetnie podkreślający wesoły i beztroski klimat najnowszego singla artysty.

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Piotr Kołaczyński szczerze o swoim nowym utworze

Droga zawodowa gwiazdora muzyki tanecznej obfituje w spektakularne sukcesy i systematyczne poszerzanie bazy wiernych słuchaczy. Twórca zdołał niedawno osiągnąć próg miliarda odsłon w serwisie YouTube, co stanowi ogromne osiągnięcie na polskim rynku. Wokalista zachowuje jednak spory dystans do swojej pracy i przy okazji publikacji hitu "Racice" nie ukrywa, że nie każda piosenka musi mieć poważny temat.