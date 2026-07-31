Agnieszka Kotońska zachwyca formą na wakacjach. Pochwaliła się nową sylwetką w Albanii

Pochodząca z Margonina Agnieszka Kotońska to gwiazda Gogglebox

Urodzona w 1977 roku influencerka z Margonina zbudowała rozpoznawalność za sprawą popularnego cyklu telewizji TTV "Gogglebox. Przed telewizorem". W programie tym od 2015 roku zasiada na kanapie u boku męża Artura oraz syna Dajana, w zabawny sposób oceniając to, co dzieje się na ekranie. Telewidzowie mogli ją również oglądać w takich produkcjach jak "Królowa przetrwania" czy "Nasi w mundurach". Jej charyzma, bezpośredni styl bycia oraz niesamowita metamorfoza sprawiły, że zgromadziła potężną widownię na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 300 tysięcy fanów.

Prywatnie celebrytka tworzy udany związek z mężem Arturem. Małżonkowie wspólnie wychowali syna Dajana, a dziś szczęśliwie spełniają się w roli dziadków.

Jak schudła Agnieszka Kotońska? Sekrety jej figury

Gwiazda przeszła imponującą drogę, gubiąc z wagi ponad 40 kilogramów (początkowo ważyła 106 kg). Celebrytka zrezygnowała z kilku nawyków żywieniowych i całkowicie odstawiła:

alkohol,

białe pieczywo,

słodzone napoje (w tym colę).

Celebrytka skupiła się na domowych posiłkach bogatych w warzywa oraz zintensyfikowała aktywność fizyczną, trenując pięć razy w tygodniu. Wprowadziła także zmiany w swoim wyglądzie przy użyciu skalpela – zdecydowała się na lifting oraz wszczepienie implantów piersi, a w późniejszym czasie zoperowała opadające powieki. Regularnie wspomaga się również zabiegami estetycznymi, korzystając między innymi z lasera i botoksu.

Agnieszka Kotońska już tak nie wygląda. Ale zmiana!

Wypoczynek w Albanii. Kotońska kusi biustem i talią

Niedawno gwiazda poinformowała fanów, że rozpoczyna upragnione wakacje. Wraz z bliskimi udała się na piaszczyste plaże w albańskim kurorcie Durres. Choć w mediach społecznościowych dominowały kadry, na których Agnieszka dumnie prezentowała wyćwiczone ciało, wyjazd nie obył się bez nieoczekiwanych momentów grozy.

- Przeżyliśmy mały strach, bo był pożar. Nie było wody, prądu. Też się wystraszyliśmy, bo dym był u nas widoczny. Czuliśmy też go na plaży [...] Teraz chillujemy, było ostro - podsumowała Kotońska.

Sytuacja szybko wróciła jednak do normy i urlopowicze mogli kontynuować relaks. Influencerka chętnie pozowała do zdjęć w miejskiej scenerii, a nad hotelowym basenem śmiało odsłaniała swoje nowe kształty. Gorące fotografie z tego wyjazdu można podziwiać w specjalnie przygotowanej galerii.