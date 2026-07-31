Szokujące zmiany w wyglądzie. Tak poprawiały się polskie gwiazdy

Gwiazdy polskiego show-biznesu u chirurga. Co najczęściej poprawiają?

Obecnie znane osoby coraz odważniej przyznają się do ingerencji w swój wygląd, korzystając z usług chirurgów plastycznych oraz ekspertów kosmetologii. Wśród najpopularniejszych modyfikacji znajdują się operacje nosa, różnego rodzaju liftingi, powiększanie ust i biustu, a nierzadko nawet całkowita zmiana rysów twarzy. Dla wielu z nich to sposób na poprawę pewności siebie.

Takie postacie jak Ewelona czy Julia von Stein poddawały się zabiegom głównie po to, by uporać się z dręczącymi je kompleksami. Dziś jednak otwarcie przyznają, że niektórych decyzji z perspektywy czasu żałują. Krytycznie do kolejnych zabiegów podchodzi również influencerka Aneta Glam, która zapowiedziała rezygnację z medycyny estetycznej, tłumacząc to między innymi względami ekologicznymi.

Z kolei Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła całkowicie szczerze opowiedzieć o tym, co dokładnie w sobie poprawiała.

– Mezoterapia, botoks, stymulatory tkankowe. Bo ja myślałam, że pytamy o twarz, ale jakbyśmy pytali ogólnie, no to wiadomo, że biust i to parę razy. W obie strony – powiedziała prezenterka telewizyjna dla Pudelka.

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Jak wyznała prezenterka, na zmniejszenie biustu zdecydowała się z powodu zmiany swojego stylu życia.

Julia von Stein wymienia listę poprawek i ostrzega przed błędami

Julia von Stein od dawna chętnie opowiadała o swoich wizytach w klinikach. Celebrytka stworzyła imponującą listę ingerencji we własne ciało, obejmującą między innymi korektę nosa, powiększenie pośladków i piersi, a także liczne liftingi: twarzy (deep plane), czoła, szyi oraz brwi. Dodatkowo przeszła piłowanie brody, foxy eyes, przeszczep tłuszczu w okolicę czoła i powiek oraz wyszczuplenie twarzy poprzez usunięcie poduszek Bichata. Ostatnio jednak zaskoczyła wyznaniem, że tak naprawdę żałuje tych wszystkich operacji.

– CHCIAŁAM SIĘ TYLKO AKCEPTOWAĆ… Po roku milczenia najwyższy czas, żebym to ja zabrała głos. Zaczęłam zarabiać pieniądze i większość pieniędzy, które zarabiałam, od początku wkładałam w swój wygląd, bo siebie po prostu nie akceptowałam. Ale te moje kompleksy dalej nie minęły. Nie popełnijcie mojego błędu i nie spier*olcie sobie życia – powiedziała.

Mimo tych refleksji, celebrytka przygotowuje się do następnej interwencji chirurgicznej, która ma na celu naprawienie dotychczasowych mankamentów.

Spektakularne metamorfozy gwiazd: Laluna, Marianna Schreiber i inni

Zebraliśmy dla Was zdjęcia, które ukazują potężne metamorfozy znanych osób z polskiego podwórka. W naszej galerii można zobaczyć, jak celebryci prezentowali się przed ingerencją specjalistów, a jak wyglądają dzisiaj. Wielu z nich ciężko rozpoznać na dawnych fotografiach. Oprócz Julii von Stein, Laluny i Marianny Schreiber znalazło się tam znacznie więcej zaskakujących przemian, które warto zobaczyć na własne oczy!