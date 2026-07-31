Szokujące zmiany w wyglądzie. Tak poprawiały się polskie gwiazdy

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-07-31 13:00

Julia von Stein, Marianna Schreiber czy Małgorzata Rozenek-Majdan to tylko niektóre ze znanych twarzy, które otwarcie mówią o korzystaniu z medycyny estetycznej. Część celebrytów stawia na delikatne modyfikacje, inni decydują się na gruntowne poprawki całego ciała. Niektóre metamorfozy sprawiają, że dawnych zdjęć aż nie da się rozpoznać. Sprawdź, jak bardzo zmieniły się polskie gwiazdy po wizytach w klinikach chirurgii plastycznej.

Gwiazdy polskiego show-biznesu u chirurga. Co najczęściej poprawiają?

Obecnie znane osoby coraz odważniej przyznają się do ingerencji w swój wygląd, korzystając z usług chirurgów plastycznych oraz ekspertów kosmetologii. Wśród najpopularniejszych modyfikacji znajdują się operacje nosa, różnego rodzaju liftingi, powiększanie ust i biustu, a nierzadko nawet całkowita zmiana rysów twarzy. Dla wielu z nich to sposób na poprawę pewności siebie.

Takie postacie jak Ewelona czy Julia von Stein poddawały się zabiegom głównie po to, by uporać się z dręczącymi je kompleksami. Dziś jednak otwarcie przyznają, że niektórych decyzji z perspektywy czasu żałują. Krytycznie do kolejnych zabiegów podchodzi również influencerka Aneta Glam, która zapowiedziała rezygnację z medycyny estetycznej, tłumacząc to między innymi względami ekologicznymi.

Z kolei Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła całkowicie szczerze opowiedzieć o tym, co dokładnie w sobie poprawiała.

– Mezoterapia, botoks, stymulatory tkankowe. Bo ja myślałam, że pytamy o twarz, ale jakbyśmy pytali ogólnie, no to wiadomo, że biust i to parę razy. W obie strony – powiedziała prezenterka telewizyjna dla Pudelka.

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Jak wyznała prezenterka, na zmniejszenie biustu zdecydowała się z powodu zmiany swojego stylu życia.

Julia von Stein wymienia listę poprawek i ostrzega przed błędami

Julia von Stein od dawna chętnie opowiadała o swoich wizytach w klinikach. Celebrytka stworzyła imponującą listę ingerencji we własne ciało, obejmującą między innymi korektę nosa, powiększenie pośladków i piersi, a także liczne liftingi: twarzy (deep plane), czoła, szyi oraz brwi. Dodatkowo przeszła piłowanie brody, foxy eyes, przeszczep tłuszczu w okolicę czoła i powiek oraz wyszczuplenie twarzy poprzez usunięcie poduszek Bichata. Ostatnio jednak zaskoczyła wyznaniem, że tak naprawdę żałuje tych wszystkich operacji.

– CHCIAŁAM SIĘ TYLKO AKCEPTOWAĆ… Po roku milczenia najwyższy czas, żebym to ja zabrała głos. Zaczęłam zarabiać pieniądze i większość pieniędzy, które zarabiałam, od początku wkładałam w swój wygląd, bo siebie po prostu nie akceptowałam. Ale te moje kompleksy dalej nie minęły. Nie popełnijcie mojego błędu i nie spier*olcie sobie życia – powiedziała.

Mimo tych refleksji, celebrytka przygotowuje się do następnej interwencji chirurgicznej, która ma na celu naprawienie dotychczasowych mankamentów.

Spektakularne metamorfozy gwiazd: Laluna, Marianna Schreiber i inni

Zebraliśmy dla Was zdjęcia, które ukazują potężne metamorfozy znanych osób z polskiego podwórka. W naszej galerii można zobaczyć, jak celebryci prezentowali się przed ingerencją specjalistów, a jak wyglądają dzisiaj. Wielu z nich ciężko rozpoznać na dawnych fotografiach. Oprócz Julii von Stein, Laluny i Marianny Schreiber znalazło się tam znacznie więcej zaskakujących przemian, które warto zobaczyć na własne oczy!

Trzy zestawione zdjęcia polskich gwiazd. O ich metamorfozach po zabiegach chirurgicznych przeczytasz na VOX FM.
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