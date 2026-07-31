Małgorzata Socha wyznała, o jakiej roli marzy. "To jest bardzo kuszące"

Małgorzata Socha o wymarzonej roli. Szok, co wyjawiła!

Małgorzata Socha regularnie pojawia się na dużym i małym ekranie. Propozycji jej nie brakuje, jednak aktorka nie ma zwyczaju skrupulatnie planować swojej ścieżki zawodowej. Gwiazda ceni sobie nieprzewidywalność i role, o których wcześniej by nie pomyślała. W rozmowie z "Super Expressem" przyznała jednak, że jest pewien rodzaj projektu, który wyjątkowo ją pociąga.

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Małgorzata Socha zdradziła swoje niespełnione marzenie. Tego jeszcze nie mówiła

Podczas wywiadu dla "Super Expressu" zapytano aktorkę, czy ma wymarzoną rolę. Socha szczerze stwierdziła, że nie układa sobie listy ról do zagrania i jest otwarta na różne propozycje.

O, nie, nie, nie mam, nie mam, nie mam. Ja bardzo lubię być zaskakiwana i czasami pewnie sama bym sobie nie wymyśliła wielu ról, które zagrałam. Nie, nie mam jakiejś takiej wymarzonej…

Mimo braku konkretnych planów aktorka po chwili namysłu zdradziła, że ma jedno niezrealizowane dotąd marzenie. Chodzi o występ w filmie kostiumowym, czyli gatunku, który często pociąga aktorów.

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To rzeczywiście, to jest takie moje niespełnione marzenie, że chciałabym zagrać w takim kostiumowym filmie. To myślę, że to by było bardzo przyjemne i takie wejście poza tym, że zupełnie w inną postać, to jeszcze w zupełnie inny świat, zmienić epokę trochę. Tak, tak, tak… To jest bardzo, bardzo kuszące

Występ w takiej produkcji pozwoliłby widzom zobaczyć aktorkę w zupełnie nowym świetle. Stroje z epoki, historyczne plany zdjęciowe i odgrywanie postaci z minionych czasów to zadanie diametralnie różne od ról we współczesnych komediach romantycznych i serialach, z których znana jest Małgorzata Socha.

Aktorka zaznacza, że nie zamierza na siłę zabiegać o taką rolę. Uważa, że najciekawsze propozycje pojawiają się zazwyczaj niespodziewanie. Wcześniej nie przypuszczała, że przyjdzie jej wcielić się w wiele postaci, które ostatecznie zagrała.