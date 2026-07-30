Julia Dybowska w mikrobikini. Tak prezentuje się na zdjęciach z Włoch! Widać każdą kostkę

Julia Dybowska w skąpym bikini we Włoszech. Internauci komentują wygląd influencerki

Ponad 450 tysięcy osób regularnie śledzi poczynania Julii Dybowskiej w mediach społecznościowych. Ostatnio, spędzając czas we Włoszech, influencerka zaprezentowała się w bardzo skąpych strojach, które mocno wyeksponowały jej szczupłą sylwetkę. Wypoczynek celebrytki wywołał lawinę komentarzy pod udostępnionymi zdjęciami. Choć część fanów zachwycała się kreacjami, widokami czy strojami, niektórzy wyrażają zaniepokojenie jej stanem zdrowia. Wśród wpisów pojawiły się sugestie, że sylwetka gwiazdy jest wręcz alarmująco drobna, a internauci apelowali do niej, aby bardziej zatroszczyła się o siebie.

Dodatkowe kontrowersje wzbudzają treści publikowane przez Dybowską. W jej relacjach często można zobaczyć zdjęcia z luksusowych lokali gastronomicznych, na których widać bogato zastawione stoły pełne deserów, owoców czy kolorowych trunków. Pytanie, czy prezentowane potrawy to element rzeczywistej diety Dybowskiej, czy jedynie starannie wykreowany obraz na potrzeby Instagrama. Sama zainteresowana konsekwentnie milczy w tej sprawie i nie odnosi się do mnożących się domysłów.

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Sylwetka Julii Dybowskiej znów wywołuje kontrowersje

Dyskusje na temat wyglądu celebrytki powracają jak bumerang. Użytkownicy sieci już wcześniej zwracali uwagę na jej bardzo drobną figurę. Wśród komentujących znajdują się jednak i tacy, którzy stają w jej obronie, przypominając, że ocenianie stanu zdrowia na podstawie internetowych fotografii może być krzywdzące i mylące.

Sama celebrytka zdaje się nie przejmować falą krytyki. Jej profil wciąż zasypywany jest nowymi ujęciami z egzotycznych podróży i luksusowych miejsc. Influencerka uparcie unika wdawania się w dyskusje z internautami na temat swojego wyglądu i konsekwentnie buduje wizerunek niezależnej kobiety sukcesu.

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