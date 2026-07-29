Tyle zapłacisz za wakacje u znanych Polaków. Ceny od 190 zł do ponad tysiąca

Gwiazdy polskiego show-biznesu inwestują w nieruchomości. Zobacz ceny noclegów na 2026 rok

Wiele znanych twarzy nie kryje, że inwestowanie w nieruchomości to dla nich lokata na przyszłość, ponieważ ich wartość rzadko maleje. Niektórzy, jak Ewa Chodakowska, decydują się na zakup domów za granicą, podczas gdy inni, np. Julia Wieniawa, stawiają na Polskę. Część gwiazd poszła o krok dalej i założyła własne firmy hotelarskie. Postanowiliśmy zweryfikować koszty 6-dniowego pobytu dla dwóch dorosłych osób w ich hotelach, willach i pensjonatach. Ceny są bardzo różnorodne!

Najkorzystniej finansowo wypada agroturystyka u Sebastiana Florka, byłego uczestnika programu „Big Brother”. Oferuje on spokojny wypoczynek wśród warmińskiej natury. Koszt noclegu to zaledwie 190 zł za dobę.

Niewiele więcej, bo około 220 zł za noc, trzeba zapłacić w Willi Drako w Międzyzdrojach, której właścicielem jest Skolim. Obiekt znajduje się w bliskiej odległości od plaży.

Jakub Wesołowski jest z kolei współwłaścicielem hotelu Mercure Brant & Events pod Warszawą. Za nocleg w tym eleganckim miejscu trzeba zapłacić od 283 zł za dobę.

Influencerka Tamara Gonzalez Perea oferuje dwa rodzaje zakwaterowania w Puszczy Białej. Za nietypowo urządzony domek z jedną sypialnią trzeba zapłacić od 380 zł za dobę. Wynajem całej willi kosztuje z kolei 1083 zł za noc.

Rozalia Mancewicz jest z kolei współwłaścicielką Majątku Howieny pod Białymstokiem. Goście mogą tam m.in. skorzystać z restauracji (opłata dodatkowa) i spędzić czas ze zwierzętami. Cena za nocleg zaczyna się od 415 zł.

Stanisław Karpiel-Bułecka od lat z sukcesem prowadzi wynajem apartamentów w Zakopanem. Wnętrza jego obiektów to połączenie góralskiej tradycji z nowoczesnością. Ceny zaczynają się od 480 zł za dobę.

Dawid i Jakub, para influencerów, również zainwestowali w luksusowe domki w pobliżu Słowińskiego Parku Narodowego. Za nocleg w otoczeniu przyrody trzeba zapłacić 560 zł.

Dla osób marzących o egzotycznych wakacjach świetną opcją może być Zanzibar, gdzie własny biznes prowadzi dziennikarka Katarzyna Werner. Jej obiekt oferuje luksusowe warunki, a cena za noc wynosi od 650 zł za osobę.

Skolim Hit Sopot Festiwal

Brak wolnych miejsc w obiekcie Rudiego Schubertha na 2026 rok. Ile trzeba zapłacić?

Rodzina Schuberthów zarządza Folwarkiem Otnoga, malowniczo położonym wśród kaszubskich jezior. Miejsce to słynie z klimatycznych, tradycyjnych wnętrz i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Chociaż na sezon 2026 brakuje już wolnych terminów, to udało się ustalić, że nocleg z wyżywieniem dla jednej osoby kosztuje tam 250 zł, a dla pary 500 zł.

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