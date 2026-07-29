"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4259

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja VOX FM
2026-07-29 8:33

W odcinku 4259 "Na Wspólnej" emocje u Elizy sięgną zenitu. Usłyszy coś, co mocno zachwieje jej zaufaniem i każe jej inaczej spojrzeć na to, co do tej pory brała za pewnik. A to dopiero początek, bo napięcie przeniesie się też na innych bohaterów i kilka spraw wymknie się spod kontroli.

W "Na Wspólnej" ostatnio naprawdę sporo się działo i bohaterowie musieli zmierzyć się z kolejnymi problemami. Greg powiedział Nalepie, że Ewelina polubiła Weronikę, ale i tak był przeciwko temu, by kobiety się spotkały. Na oddział trafiła młoda pacjentka z podejrzeniem przemocy domowej. Mimo wyraźnych śladów pobicia nie chciała współpracować z lekarzem, a to wyprowadziło go z równowagi. Krzysztof postanowił porozmawiać z Andrzejem o aferze z dyplomami i zapowiedział, że prawda wkrótce wyjdzie na jaw. Danka załatwiła Januszowi korepetycje u Teresy, która po odrzuceniu książki przez wydawnictwo miała twórczą blokadę. Jak to wszystko odbije się na bohaterach w kolejnym odcinku?

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Na Wspólnej odc. 4259 - streszczenie

Eliza dowiaduje się od Agaty, że Jarka łączy coś z Martyną, i bardzo to przeżywa. Wkrótce Eliza spotyka Wichrowskiego. On nadal nie potrafi pogodzić się z tym, że go odrzuciła. Martyna dzwoni do Jarka, mówi mu, że tęskni, a potem do niego przyjeżdża. Ich spotkanie szybko przeradza się w intymne chwile. Nagle zjawia się Junior i wpada w złość, gdy widzi ojca z inną kobietą. W szpitalu Lew odkrywa, że Zoja zniknęła. Kalski ma do niego pretensje, że był wobec pacjentki zbyt nachalny. Na lekcji u Bednarczuk Janusz niechcący rani Teresę. Krytykuje tekst, nie wiedząc, że to jej opowiadanie, które przez pomyłkę trafiło do niego.

Na Wspólnej odc. 4259 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Nowe odcinki "Na Wspólnej" wciąż przyciągają przed telewizory widzów, którzy lubią codzienne serialowe emocje. Scenarzyści mieszają tu wątki medyczne, kryminalne i te obyczajowe, więc nuda raczej nie grozi. Każdy kolejny odcinek to okazja, żeby być na bieżąco z losami ulubionych bohaterów. Odcinek 4259 zostanie wyemitowany w TVN w czwartek 6 sierpnia 2026 roku o 20:15.

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Na Wspólnej - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali. Od lat oglądają go całe rodziny. Serial pokazuje życie mieszkańców warszawskiej kamienicy i ich codzienne problemy, także te w pracy i w związkach. Widzowie trzymają się tego tytułu dzięki bohaterom, którym łatwo kibicować, i wątkom, które często przypominają prawdziwe życie. W obsadzie są zarówno znani aktorzy, jak i młodsze nazwiska. Razem tworzą wielowątkową historię. W serialu występują:

  • Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
  • Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)
  • Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)
  • Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)
  • Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)
  • Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)
  • Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)
  • Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)
  • Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)
  • Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
  • Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)
  • Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
  • Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
  • Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)
Zamyślony Krzysztof Smolny w lokalu. O losach bohaterów serialu Na Wspólnej przeczytasz na VOX FM.
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Na Wspólnej