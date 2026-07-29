W "Na Wspólnej" ostatnio naprawdę sporo się działo i bohaterowie musieli zmierzyć się z kolejnymi problemami. Greg powiedział Nalepie, że Ewelina polubiła Weronikę, ale i tak był przeciwko temu, by kobiety się spotkały. Na oddział trafiła młoda pacjentka z podejrzeniem przemocy domowej. Mimo wyraźnych śladów pobicia nie chciała współpracować z lekarzem, a to wyprowadziło go z równowagi. Krzysztof postanowił porozmawiać z Andrzejem o aferze z dyplomami i zapowiedział, że prawda wkrótce wyjdzie na jaw. Danka załatwiła Januszowi korepetycje u Teresy, która po odrzuceniu książki przez wydawnictwo miała twórczą blokadę. Jak to wszystko odbije się na bohaterach w kolejnym odcinku?

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

Na Wspólnej odc. 4259 - streszczenie

Eliza dowiaduje się od Agaty, że Jarka łączy coś z Martyną, i bardzo to przeżywa. Wkrótce Eliza spotyka Wichrowskiego. On nadal nie potrafi pogodzić się z tym, że go odrzuciła. Martyna dzwoni do Jarka, mówi mu, że tęskni, a potem do niego przyjeżdża. Ich spotkanie szybko przeradza się w intymne chwile. Nagle zjawia się Junior i wpada w złość, gdy widzi ojca z inną kobietą. W szpitalu Lew odkrywa, że Zoja zniknęła. Kalski ma do niego pretensje, że był wobec pacjentki zbyt nachalny. Na lekcji u Bednarczuk Janusz niechcący rani Teresę. Krytykuje tekst, nie wiedząc, że to jej opowiadanie, które przez pomyłkę trafiło do niego.

Na Wspólnej odc. 4259 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Nowe odcinki "Na Wspólnej" wciąż przyciągają przed telewizory widzów, którzy lubią codzienne serialowe emocje. Scenarzyści mieszają tu wątki medyczne, kryminalne i te obyczajowe, więc nuda raczej nie grozi. Każdy kolejny odcinek to okazja, żeby być na bieżąco z losami ulubionych bohaterów. Odcinek 4259 zostanie wyemitowany w TVN w czwartek 6 sierpnia 2026 roku o 20:15.

Na Wspólnej - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali. Od lat oglądają go całe rodziny. Serial pokazuje życie mieszkańców warszawskiej kamienicy i ich codzienne problemy, także te w pracy i w związkach. Widzowie trzymają się tego tytułu dzięki bohaterom, którym łatwo kibicować, i wątkom, które często przypominają prawdziwe życie. W obsadzie są zarówno znani aktorzy, jak i młodsze nazwiska. Razem tworzą wielowątkową historię. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)