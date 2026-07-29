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W "Na Wspólnej" ostatnio naprawdę sporo się działo i bohaterowie musieli zmierzyć się z kolejnymi problemami. Greg powiedział Nalepie, że Ewelina polubiła Weronikę, ale i tak był przeciwko temu, by kobiety się spotkały. Na oddział trafiła młoda pacjentka z podejrzeniem przemocy domowej. Mimo wyraźnych śladów pobicia nie chciała współpracować z lekarzem, a to wyprowadziło go z równowagi. Krzysztof postanowił porozmawiać z Andrzejem o aferze z dyplomami i zapowiedział, że prawda wkrótce wyjdzie na jaw. Danka załatwiła Januszowi korepetycje u Teresy, która po odrzuceniu książki przez wydawnictwo miała twórczą blokadę. Jak to wszystko odbije się na bohaterach w kolejnym odcinku?
Na Wspólnej odc. 4259 - streszczenie
Eliza dowiaduje się od Agaty, że Jarka łączy coś z Martyną, i bardzo to przeżywa. Wkrótce Eliza spotyka Wichrowskiego. On nadal nie potrafi pogodzić się z tym, że go odrzuciła. Martyna dzwoni do Jarka, mówi mu, że tęskni, a potem do niego przyjeżdża. Ich spotkanie szybko przeradza się w intymne chwile. Nagle zjawia się Junior i wpada w złość, gdy widzi ojca z inną kobietą. W szpitalu Lew odkrywa, że Zoja zniknęła. Kalski ma do niego pretensje, że był wobec pacjentki zbyt nachalny. Na lekcji u Bednarczuk Janusz niechcący rani Teresę. Krytykuje tekst, nie wiedząc, że to jej opowiadanie, które przez pomyłkę trafiło do niego.
Na Wspólnej odc. 4259 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Nowe odcinki "Na Wspólnej" wciąż przyciągają przed telewizory widzów, którzy lubią codzienne serialowe emocje. Scenarzyści mieszają tu wątki medyczne, kryminalne i te obyczajowe, więc nuda raczej nie grozi. Każdy kolejny odcinek to okazja, żeby być na bieżąco z losami ulubionych bohaterów. Odcinek 4259 zostanie wyemitowany w TVN w czwartek 6 sierpnia 2026 roku o 20:15.
Na Wspólnej - opis serialu i obsada
"Na Wspólnej" to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali. Od lat oglądają go całe rodziny. Serial pokazuje życie mieszkańców warszawskiej kamienicy i ich codzienne problemy, także te w pracy i w związkach. Widzowie trzymają się tego tytułu dzięki bohaterom, którym łatwo kibicować, i wątkom, które często przypominają prawdziwe życie. W obsadzie są zarówno znani aktorzy, jak i młodsze nazwiska. Razem tworzą wielowątkową historię. W serialu występują:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)
- Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)
- Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)
- Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)
- Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)
- Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)