Konrad Skolimowski inwestuje w pensjonat. Tyle zapłacisz za nocleg u "Króla Latino" w Międzyzdrojach

Konrad Skolimowski prowadzi biznes w Międzyzdrojach

Gwiazdor sceny tanecznej nie skupia się już wyłącznie na karierze wokalnej, choć jego piosenki regularnie królują w radiowych zestawieniach. Konrad Skolimowski prężnie inwestuje zgromadzone środki w różnorodne gałęzie gospodarki, poszerzając swoje portfolio. Wokalista może się pochwalić własną stacją paliw oraz linią wyrobów wędliniarskich i lodów, a na rynek wypuścił również autorską bieliznę, odzież i rozmaite gadżety dla sympatyków.

Znaczącą inwestycją Skolima okazał się zakup obiektu noclegowego w województwie zachodniopomorskim, znanego jako Willa Drako. Pensjonat w Międzyzdrojach od dłuższego czasu budzi ogromne zainteresowanie miłośników wokalisty, którzy planują spędzić urlop nad Morzem Bałtyckim, a jednocześnie chcą zamieszkać w budynku należącym do ich ulubionego wykonawcy.

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Sam twórca hitów aktywnie promuje swój nadmorski biznes w mediach społecznościowych, zachęcając internautów do rezerwowania pobytów.

Najpiękniejszy nadmorski kurort, czyli Międzyzdroje. Zapraszam wszystkich bardzo gorąco. Dzwońcie, rezerwujcie terminy, coraz częściej możecie mnie tutaj zobaczyć

- stwierdził muzyk w materiale wideo udostępnionym na Instagramie.

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Warunki i udogodnienia w Willi Drako należącej do Skolima

Nieruchomość piosenkarza zlokalizowana jest w popularnym zachodniopomorskim kurorcie, a dojście na plażę zajmuje turystom zaledwie dziesięć minut spacerem. Odwiedzający mają do dyspozycji kilka wariantów zakwaterowania dostosowanych do ich potrzeb, w tym standardowe pokoje przeznaczone dla dwóch lub trzech osób, a także znacznie większe apartamenty.

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Każde z oferowanych pomieszczeń zostało wyposażone w prywatną łazienkę z kabiną prysznicową, telewizor, lodówkę oraz czajnik elektryczny. Urlopowicze przebywający w obiekcie mogą również korzystać z darmowego dostępu do bezprzewodowego internetu, a część lokali posiada dodatkowo balkony, które stanowią ogromną zaletę zwłaszcza podczas letnich wakacji.

Pensjonat w Międzyzdrojach pełni jednak nie tylko funkcję typowej bazy noclegowej dla turystów. Wewnątrz budynku wygospodarowano specjalną strefę handlową, gdzie goście mogą nabyć oficjalne produkty z logo Skolima, w tym przede wszystkim odzież i różnego rodzaju pamiątkowe gadżety.

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Ceny za pokój u "Króla Latino" mocno uzależnione od sezonu

Koszty wynajęcia pokoju w nadmorskiej rezydencji wokalisty są ściśle powiązane z terminem przyjazdu oraz wybranym standardem lokalu. Turyści planujący wypoczynek w szczycie sezonu wakacyjnego muszą mieć świadomość, że będzie się to wiązało ze znacznie większymi kosztami w porównaniu do miesięcy jesiennych czy zimowych.

Na początku roku cennik obiektu prezentował się bardzo przystępnie dla przeciętnego wczasowicza. W styczniu, w dni robocze od poniedziałku do piątku, za jedną dobę w dwuosobowym pokoju należało zapłacić około 151 złotych, co przyciągało wielu chętnych, a dostępne terminy wyprzedawały się błyskawicznie.

Osoby zarządzające pensjonatem zapowiadały z wyprzedzeniem podwyżki stawek na okres letni, co ostatecznie stało się faktem. W trakcie wakacji wprowadzono wymóg rezerwacji na minimum sześć dób, a cena za jedną noc w dwuosobowym pokoju startuje od 321 złotych, co w ostatecznym rozrachunku daje kwotę przekraczającą 1900 złotych za cały wyjazd dla pary.

Nocleg u Skolima to dla wielu fanów ogromna atrakcja

Niezwykła rozpoznawalność piosenkarza sprawiła, że jego pseudonim funkcjonuje obecnie jako potężna marka na polskim rynku. Wokalista umiejętnie monetyzuje to zainteresowanie, krok po kroku rozbudowując swoje portfolio inwestycyjne, a nadmorski pensjonat stanowi kluczowy element tej długofalowej strategii biznesowej. Dla części turystów budynek w Międzyzdrojach to wyłącznie wygodna baza wypadowa nad Bałtykiem, podczas gdy inni traktują pobyt tam jako wyjątkową szansę na spędzenie urlopu w posiadłości uwielbianego gwiazdora.