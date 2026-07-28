W poprzednich odcinkach na Wspólnej nie brakowało nerwów, zwłaszcza w sprawach dotyczących dzieci. Igor próbował zrozumieć, co dzieje się z Julką, która swoje gorsze samopoczucie zrzucała na rozstanie z Leonem. Nie wiedział jednak, że problem jest dużo poważniejszy i chodzi o narkotyki, dlatego w rozmowie z jej byłym chłopakiem kompletnie źle odczytał sytuację. Julka po upokorzeniu przez dilera desperacko szukała kontaktu z Leonem, ale usłyszała od niego jasny warunek: terapia. W tle Weronika coraz uważniej przyglądała się relacji Grega z żoną, a Wojtek wreszcie postanowił powiedzieć ojcu prawdę o intrydze z Krystyną. Czy w kolejnym odcinku te sprawy wreszcie ruszą do przodu?

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Na Wspólnej odc. 4258 - streszczenie

Greg mówi Nalepie, że Ewelina polubiła Weronikę, ale i tak kręci nosem na pomysł spotkania obu kobiet. Tymczasem na oddział trafia młoda pacjentka. Lekarze szybko wykluczają zawał, jednak Nalepa zauważa ślady pobicia i zaczyna podejrzewać przemoc domową. Problem w tym, że kobieta uparcie milczy, a lekarz traci do niej cierpliwość. Basia głowi się, jak powiedzieć synom o aferze z handlem dyplomami, w którą zamieszany jest ich ojciec. Krzysztof idzie do Andrzeja i jasno daje mu do zrozumienia, że prawda wkrótce wyjdzie na jaw. Sandra z kolei przygląda się Smolnemu i Marcelinie, bo czuje, że coś przed nią ukrywają. Danka załatwia Januszowi korepetycje z polskiego u Teresy, żeby mógł przygotować się do matury, a Bednarczuk przeżywa odrzucenie swojej miłosnej powieści przez wydawnictwo.

Na Wspólnej odc. 4258 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli śledzisz losy bohaterów „Na Wspólnej”, warto zapisać datę kolejnej emisji. Odcinek 4258 zostanie pokazany w TVN w środę 5 sierpnia 2026 roku o godzinie 20:15.

Na Wspólnej - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polska telenowela obyczajowa, która od ponad dwóch dekad opowiada o życiu mieszkańców Warszawy związanych z jedną ulicą. Serial pokazuje ich sprawy rodzinne, pracę, konflikty i wybory, które często nie są proste. Przez lata bohaterowie zmieniają się, a widzowie śledzą kolejne zwroty akcji, od romansów po problemy zdrowotne i napięcia w pracy. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz

Anna Guzik

Sylwia Gliwa

Waldemar Błaszczyk

Grażyna Wolszczak

Łukasz Konopka

Robert Kudelski

Kazimierz Mazur

Joanna Jabłczyńska

Ewa Gawryluk

Jakub Wesołowski

Lucyna Malec

Grzegorz Gzyl

Renata Dancewicz

Wojciech Brzeziński