Gabriel z "Rolnik szuka żony" zabrał głos w sprawie Weroniki. Jego słowa nie pozostawiają złudzeń

Historia Gabriela i Weroniki w "Rolnik szuka żony"

Gabriel wziął udział w 12. sezonie popularnego show "Rolnik szuka żony". Ten 32-latek pochodzący z Wielkopolski otwarcie deklarował, że pragnie odnaleźć miłość na całe życie. Dotychczas jego uwaga skupiała się głównie na modernizacji i rozbudowie własnego gospodarstwa, a w tym celu zdobywał nawet kierunkowe wykształcenie mające podnieść efektywność jego pracy. Dla Gabriela fundamentem jest rodzina, a szczególnie macocha, która otoczyła go opieką po przedwczesnej śmierci biologicznej matki. Rolnik przed kamerami nie ukrywał, że jego największym marzeniem jest założenie rodziny i doczekanie się potomstwa.

Widzowie przed telewizorami byli niemal pewni, że rolnik wybierze energiczną Klaudię z województwa zachodniopomorskiego. Wynikało to z faktu, że oboje pracowali na roli i bez trudu znajdowali wspólny język, a sam Gabriel określał ją nawet mianem swojej faworytki. Sytuacja zmieniła się jednak diametralnie, gdy niespodziewanie odprawił Klaudię do domu, czym wywołał niemałe poruszenie. Ostatecznie postawił na Weronikę, która choć zdawała sobie sprawę, że nie od razu podbiła jego serce, to jednak cieszyła się z faktu bycia tą wybraną.

Ich relacja opierała się na dojazdach. Weronika realizowała się zawodowo w innym miejscu, natomiast Gabriel doglądał swoich upraw i zwierząt. Utrzymywali klasyczny związek na odległość, w którym widywali się głównie w weekendy, a na co dzień łączyli się za pomocą telefonów.

Czy Gabriel z "Rolnik szuka żony" rozstał się z Weroniką? Wydał oświadczenie

Pogłoski o kryzysie w ich związku zaczęły przybierać na sile w maju 2026 roku. Na ich profilach społecznościowych próżno było szukać nowych, wspólnych fotografii, co tylko utwierdzało fanów w przekonaniu, że oboje żyją już własnym życiem. Kolejne publikowane przez nich materiały jedynie podgrzewały atmosferę wokół rzekomego rozstania. W końcu Gabriel zdecydował się przerwać milczenie i skomentować narastające domysły.

Gabriel i Weronika o przeprowadzce i związku na odległość

- Z uwagi na szacunek do osób oglądających program, którzy nam kibicowali odpowiem krótko. Nie jestem już z Weroniką. Proszę o uszanowanie naszej prywatności i nie dopytywanie o szczegóły - napisał Gabriel w swoich mediach społecznościowych.

Po wydaniu tego komunikatu rolnik stanowczo ucinał wszelkie próby zgłębienia tematu przez internautów i nie odpowiadał na dalsze pytania dotyczące zakończonej relacji z Weroniką.