Zrobił furorę w kulinarnym show, potem nagle zniknął. Jak dziś wygląda Piotr Ślusarz?

Historia formatów kulinarnych w Polsacie

Dwa popularne niegdyś formaty, czyli "Top Chef" z 2013 roku oraz startująca rok później "Hell’s Kitchen. Piekielna Kuchnia", ostatecznie zniknęły z ramówki stacji Polsat. Żadna z tych flagowych produkcji nie zdołała przetrwać próby czasu.

Telewizyjna restauracja spod szyldu "Hell’s Kitchen" zadebiutowała w 2014 roku i doczekała się w sumie ośmiu edycji. Z początku, przez pięć pierwszych odsłon, dowodził w niej znany restaurator Wojciech Modest Amaro. Z kolei w szóstym sezonie zastąpił go Michał Bryś. Później program został wstrzymany aż do jesieni 2022 roku. Za sterami wznowionego, choć zaledwie na dwa sezony reality show, stanął Mateusz Gessler. Kucharze podzieleni na dwie rywalizujące ekipy musieli pod ogromną presją czasu zadowolić podniebienia gości, walcząc o nagrodę główną: prestiżowy staż zawodowy oraz równe 100 tysięcy złotych.

Nieco starszym, emitowanym od 2013 roku hitem był program "Top Chef". Ten format trwał łącznie siedem regularnych sezonów, a w 2016 roku na ekranach ukazała się specjalna odsłona pod tytułem "Top Chef. Gwiazdy od kuchni". Funkcję prowadzącego pełnił Grzegorz Łapanowski. Wykwalifikowane jury, w którego skład wchodzili m.in. Wojciech Modest Amaro, Maciej Nowak czy Ewa Wachowicz, rygorystycznie oceniało starania zawodowych kucharzy. Główne serie puszczano na antenie między rokiem 2013 a 2016. Zmagania fachowców wróciły jeszcze wiosną 2018 roku, jednak na tym zakończyła się historia show. Najlepszy uczestnik mógł cieszyć się tytułem Top Chef i nagrodą finansową rzędu 100 tysięcy złotych.

Powód zaprzestania produkcji obu kultowych programów był prozaiczny. Z biegiem czasu zainteresowanie widzów słabło, przez co zarząd stacji Polsat podjął decyzję o trwałym wstrzymaniu emisji kolejnych edycji.

Kariera Piotra Ślusarza i jego zaskakująca metamorfoza po latach

Jedną z najjaśniejszych postaci kulinarnych programów Polsatu był Piotr Ślusarz. Młody szef kuchni latami szkolił się poza granicami naszego kraju, jednak wciąż deklarował, że chce wrócić do ojczyzny. W show "Top Chef" przeszedł wyraźną ewolucję i choć miewał słabsze momenty, dotarł aż na 4. pozycję, a jako wyróżnienie otrzymał szansę zdobycia bezcennej wiedzy na stażu w cenionej restauracji. Co ciekawe, na tym nie koniec jego przygód przed kamerą. Wojciech Modest Amaro zaproponował mu bowiem funkcję swojego zastępcy w programie "Piekielna Kuchnia". Jako sous-chef zajmował się jednym z dwóch zespołów podczas wyczerpujących serwisów. W tej roli spędził dwie edycje, by następnie pożegnać się z telewizją.

Obecnie bohater dawnych hitów Polsatu nie narzeka na brak pracy i działa w branży, stojąc na czele trójmiejskiej restauracji Mimosa. Ten uwielbiany w Gdańsku lokal przyciąga tłumy gości świetnymi wypiekami i pożywnymi śniadaniami. Piotr Ślusarz stara się także dbać o kondycję. Może się nawet poszczycić startem w jednym z ekstremalnych wyścigów przeszkodowych pod szyldem Runmageddon.

Jesteście ciekawi, jak po tych wszystkich latach prezentuje się Piotr Ślusarz? Zdjęcia znajdziecie w przygotowanej specjalnie galerii!

PIOTR OGIŃSKI_wywiad_Vivelo