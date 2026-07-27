"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4256

Ostatnie wydarzenia w serialu "Na Wspólnej" obfitowały w wiele trudnych chwil, a wszystko zaczęło się od wizyty Igora u psychologa, gdzie usłyszył on o podejrzeniu zaburzeń osobowości u Julki. Podczas gdy ojciec obwiniał się o nieuwagę, dziewczyna szalała na imprezie i pod wpływem narkotyków namawiała innych do brania używek, ignorując przy tym protesty przerażonego Leona. Równolegle Juliusz zdemaskował Janusza, sprowadzając do szpitala jego żonę, przez co Krystyna szybko zrozumiała, że padła ofiarą oszusta. Choć Ula miała usunąć aplikację randkową, potajemnie napisała do mężczyzny z konta Agierowej, lecz zamiast niego odpowiedział jej Wojtek. Z kolei Eliza i Jarek po wyczerpującej rozprawie w sądzie udali się do baru, gdzie atmosfera zagęściła się natychmiast po pojawieniu się Martyny. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Na Wspólnej" odc. 4256 - streszczenie

Po imprezie u Maćka Leon budzi odurzoną Julkę i po raz kolejny czuje wyrzuty sumienia, że pozwolił jej na kontakt z narkotykami. Dochodzi do wniosku, że jedynym sposobem na wyjście z tej sytuacji jest rozstanie, by nie sprowadzać na dziewczynę więcej kłopotów. Zaniepokojony Igor nie może dodzwonić się do córki, a milczenie Maćka sprawia, że zaczyna on odczuwać coraz większy strach o jej bezpieczeństwo. Kiedy dziewczyna w końcu wraca wieczorem do domu, dochodzi do konfrontacji, podczas której Julka rani ojca okrutnymi słowami. Tymczasem Basia usilnie błaga Krzysztofa, aby zrezygnował z ujawniania afery dotyczącej handlu dyplomami. Smolny stara się wpłynąć na Marcelinę i Gwiazdę, by porzucili ten ryzykowny temat, natomiast Wojtek wpada w kłopoty po nieudanej próbie podszycia się pod ojca na spotkaniu z Krystyną.

"Na Wspólnej" odc. 4256 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial o mieszkańcach warszawskiej kamienicy od lat regularnie pojawia się na antenie popularnej stacji komercyjnej. Każdy kolejny wieczór to okazja, by sprawdzić, jak potoczą się skomplikowane losy Smolnych, Ziębów czy Hofferów. Nadawca dba o stałe pory emisji, dzięki czemu można na bieżąco śledzić wszystkie konflikty i pojednania między postaciami. Premierowa emisja 4256. odcinka serialu "Na Wspólnej" zaplanowana jest na 3 sierpnia 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to jedna z najdłużej emitowanych polskich telenowel, która pokazuje blaski i cienie życia w stolicy. Fabuła skupia się na grupie przyjaciół i sąsiadów, którzy wspólnie przechodzą przez radosne chwile, ale też zmagają się z chorobami czy zdradami. Przez lata obserwowaliśmy, jak dorastają młodsze postacie i jak zmieniają się relacje między nestorami rodu Ziębów. To produkcja z ogromnym dorobkiem, w której od lat występuje stała grupa uznanych artystów. Obsada tego serialu to m.in.:

- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

- Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

- Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

- Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

- Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

- Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

- Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

- Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

- Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

- Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

- Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

- Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)