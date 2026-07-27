Rosja wróci do międzynarodowych rozgrywek siatkarskich?! Zygmunt Chajzer nie kryje swojego oburzenia

Rosja wraca do międzynarodowego sportu

Decyzja Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) o odwieszeniu reprezentacji Rosji i jej powrocie do międzynarodowych rozgrywek wywołała spore oburzenie. Szybka reakcja światowej federacji była pokłosiem stanowiska Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Dodatkowe kontrowersje wzbudziło automatyczne przywrócenie Rosjanom punktów rankingowych z momentu zamrożenia, co dało im natychmiastowe trzecie miejsce na świecie bez konieczności rozgrywania meczów.

Ostrą odpowiedź w tej sprawie wystosował prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Sebastian Świderski. W rozmowie z Eurosportem, szef PZPS nie krył zaskoczenia, wskazując, że decyzję podjęto arbitralnie i bez wcześniejszych konsultacji. Były siatkarz zaznaczył, iż polska federacja nie ma zamiaru zmuszać reprezentantów kraju ani do rywalizacji z Rosją, ani do ewentualnego bojkotu spotkań.

Dodatkowym problemem w przypadku Mistrzostw Świata 2027 mogą okazać się polskie rekomendacje. Zawodnik może wystąpić tylko w formie neutralnej, bez reprezentowania państwa rosyjskiego, braku dofinansowania czy powiązań z Rosją, jak i również całościowego poparcia. Państwo polskie może po prostu odmówić przyznania wizy.

Co ważne, decyzja MKOl I FIVB nie rozstrzyga, czy Rosja zagra już podczas Mundialu w Polsce, a jeżeli tak - w jakiej formie. Trwają ostre negocjacje w tej sprawie, a PZPS nie ma zamiaru odpuszczać. Działacz jest oburzony całą sytuacją, szczególnie gdyby miało dojść do meczu Polska-Rosja czy co najgorsze - Polska-Ukraina. Bo to nasz kraj odpowiada wtedy za bezpieczeństwo wszystkich.

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Zygmunt Chajzer wprost o Rosjanach

Zygmunt Chajzer jest nie tylko zapalonym siatkarzem, ale również wielkim fanem tego sportu. Regularnie ogląda Tauron Ligę mężczyzn (wcześniej Plusligę), ale również wspiera zawodników podczas meczów reprezentacji. Dziennikarz w rozmowie z VOX FM nie ukrywał swojego rozgoryczenia decyzjami MKOl, ale co najważniejsze - FIVB.

- Mam nadzieję, że to są tylko plany i nie zostaną zrealizowane, dopóki nie zakończy się wojna w Ukrainie. To Rosja jest agresorem, napadła, niszczy i zabija ludzi. Nie wyobrażam sobie, żeby reprezentacja Polski zagrała w tej sytuacji jakikolwiek mecz z Rosją. W podobnym tonie wypowiadał się zresztą prezes Sebastian Świderski. Dopóki ta wojna się nie zakończy, a sytuacja się nie ustabilizuje, Rosja nie powinna być dopuszczona do żadnych poważnych zawodów - powiedział Chajzer.