Danuta Stenka wraca jako Judyta. Znamy wstępną datę premiery nowego filmu na podstawie książki Grocholi

Kultowa Judyta i cykl „Żaby i anioły” Katarzyny Grocholi

„Żaby i anioły” to słynna seria książek Katarzyny Grocholi, skupiająca się na losach Judyty. Na ten poczytny cykl obyczajowy składa się kilka części. Są to tytuły:

„Nigdy w życiu!”,

„Serce na temblaku”,

„Ja wam pokażę!”,

„A nie mówiłam!”,

a także powracająca do bohaterki po latach książka „Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później”.

Historia opowiada o trzydziestokilkuletniej kobiecie po rozwodzie, która musi całkowicie przeorganizować swoją codzienność, gdy opuszcza ją mąż. Główna bohaterka pracuje w gazecie i odpisuje na maile czytelników, samotnie wychowuje córkę Tosię, a w międzyczasie buduje podmiejski dom. Cykl przedstawia zmagania Judyty, a także jej bliską przyjaźń z Ulą oraz rodzącą się miłość do Adama. Powieści zdobyły w Polsce ogromną rzeszę wiernych fanek, z których wiele przechodziło swoją własną „erę Judyty” lub tworzyło popularne zestawienia muzyczne nawiązujące do rozwódki, co utrzymuje się jako internetowy trend od lat.

Co już wiemy o ekranizacji „Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później”?

W połowie 2026 roku Katarzyna Grochola podzieliła się informacją o planowanym przeniesieniu jej nowej książki na wielki ekran. Główną rolę Judyty po raz kolejny zagra Danuta Stenka. Produkcja przekazała „Super Expressowi” kilka wstępnych detali dotyczących adaptacji powieści „Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później”.

Wciąż nie ma oficjalnego potwierdzenia, czy w postać Adama wcieli się Artur Żmijewski, a decyzja w tej sprawie ma zostać ogłoszona później. Dziennikarze „Super Expressu” donoszą natomiast, że w scenariuszu na pewno przewidziano miejsce zarówno dla dorosłej Tosi, jak i samego Adama.

Premiera filmu kinowego „Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później” przewidywana jest na jesień 2027 roku, jednak konkretny dzień pojawienia się tytułu na dużym ekranie nie został jeszcze ujawniony.

Katarzyna Grochola opowiada o zdrowiu i miłości

- Film daje możliwości nakręcenia kolejnej części. Jeśli się spodoba, to będę gorąco namawiać, by Kasia napisała kolejny scenariusz. Tym bardziej, że książka już się pisze - przekazała "Super Expressowi" Anna Seitz-Wichłacz.

Przedstawiciele produkcji apelują, by nie traktować tego tytułu jako prostej kontynuacji „Nigdy w życiu”. Film ma funkcjonować jako całkowicie osobna i samodzielna historia oparta na najnowszej książce Katarzyny Grocholi, a widzowie mogą spodziewać się komediodramatu, a nie klasycznej komedii romantycznej.

- Chcę, żeby był tofilm ciepły, inteligentny i lekki w formie, oparty na prawdziwych emocjach - przekazał reżyser filmu Greg Zglinski.