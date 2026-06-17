Skolim zdradza swoje nietypowe marzenie. W tle pojawia się... śmieciarka

Kariera aktorska i muzyczna Skolima

Konrad Skolimowski przyszedł na świat w 1996 roku w Łukowie i początkowo wiązał swoją przyszłość z aktorstwem. Zanim zyskał status gwiazdy polskiej sceny muzycznej, wcielał się między innymi w postać Patryka Jezierskiego w popularnym serialu "Barwy Szczęścia". Jego telewizyjny dorobek obejmuje również mniejsze role w takich serialowych hitach jak "Korona królów" oraz "Dziewczyny ze Lwowa".

Prawdziwym przełomem na jego zawodowej ścieżce okazała się jednak branża muzyczna, a wszystko za sprawą gigantycznego sukcesu utworu "Wyglądasz idealnie". Ten niezwykle popularny przebój wygenerował setki milionów odtworzeń w internecie, po czym wokalista poszedł za ciosem, wypuszczając kolejne hity, takie jak "Temperatura" czy "Kiss me baby". Obecnie twórczość Skolima regularnie rozbrzmiewa w ogólnopolskich stacjach radiowych, a jego pozycję na rynku ugruntowały wspólne nagrania z Blanka oraz Justyną Steczkowską.

Wokalista nie ogranicza się wyłącznie do działalności artystycznej, odnosząc również spore sukcesy w świecie biznesu. Skolim lokuje swoje finanse w różnorodne branże, posiadając stację paliw, autorską linię perfum oraz własny pensjonat zlokalizowany w Międzyzdrojach. Prywatnie deklaruje się jako praktykujący katolik i niezwykle mocno chroni prywatność swojej rodziny przed mediami, skupiając się przede wszystkim na spokojnym wychowywaniu dwóch synów.

Skolim i jego sportowe marzenie o Ekstraklasie

Piosenkarz wielokrotnie podkreślał, że z ogromną determinacją dąży do realizacji wyznaczonych celów, takich jak rozwój kariery czy zapewnienie stabilności finansowej swojej rodzinie. W wywiadzie udzielonym dziennikarzom Radia VOX FM artysta wrócił wspomnieniami do lat dzieciństwa, kiedy to z wielką fascynacją trenował piłkę nożną jako bramkarz. Zdarzało mu się także grać w polu, gdzie dzięki imponującej szybkości sprawiał przeciwnikom ogromne problemy na boisku.

Sonda Czy Skolim powinien jechać na Eurowizję? Tak, powinien jechać Nie, według mnie powinien sobie odpuścić Zależy od sytuacji Nie mam zdania

- W sumie jak byłem dzieckiem, to trochę marzyłem o tej śmieciarce. Zawsze jak panowie u mnie w miejscowości wskakiwali na tę śmieciarkę, wydawało mi się, że to jest za*** robota. [...] - powiedział Skolim dla Radia VOX FM.

A jak wyglądają obecne relacje wokalisty ze sportem? Okazuje się, że autor wielu muzycznych hitów wciąż ma w głowie jedno drobne marzenie.

- No mógłbym gdzieś w Ekstraklasie wejść na 2-3 minuty symbolicznie. To jest takie moje marzenie. Ale drugą, trzecią ligą też bym nie pogardził - podsumował Skolim.

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