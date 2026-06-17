Skolim zdradza swoje nietypowe marzenie. W tle pojawia się... śmieciarka

Kariera aktorska i muzyczna Skolima
Konrad Skolimowski przyszedł na świat w 1996 roku w Łukowie i początkowo wiązał swoją przyszłość z aktorstwem. Zanim zyskał status gwiazdy polskiej sceny muzycznej, wcielał się między innymi w postać Patryka Jezierskiego w popularnym serialu "Barwy Szczęścia". Jego telewizyjny dorobek obejmuje również mniejsze role w takich serialowych hitach jak "Korona królów" oraz "Dziewczyny ze Lwowa".
Prawdziwym przełomem na jego zawodowej ścieżce okazała się jednak branża muzyczna, a wszystko za sprawą gigantycznego sukcesu utworu "Wyglądasz idealnie". Ten niezwykle popularny przebój wygenerował setki milionów odtworzeń w internecie, po czym wokalista poszedł za ciosem, wypuszczając kolejne hity, takie jak "Temperatura" czy "Kiss me baby". Obecnie twórczość Skolima regularnie rozbrzmiewa w ogólnopolskich stacjach radiowych, a jego pozycję na rynku ugruntowały wspólne nagrania z Blanka oraz Justyną Steczkowską.
Wokalista nie ogranicza się wyłącznie do działalności artystycznej, odnosząc również spore sukcesy w świecie biznesu. Skolim lokuje swoje finanse w różnorodne branże, posiadając stację paliw, autorską linię perfum oraz własny pensjonat zlokalizowany w Międzyzdrojach. Prywatnie deklaruje się jako praktykujący katolik i niezwykle mocno chroni prywatność swojej rodziny przed mediami, skupiając się przede wszystkim na spokojnym wychowywaniu dwóch synów.
Skolim i jego sportowe marzenie o Ekstraklasie
Piosenkarz wielokrotnie podkreślał, że z ogromną determinacją dąży do realizacji wyznaczonych celów, takich jak rozwój kariery czy zapewnienie stabilności finansowej swojej rodzinie. W wywiadzie udzielonym dziennikarzom Radia VOX FM artysta wrócił wspomnieniami do lat dzieciństwa, kiedy to z wielką fascynacją trenował piłkę nożną jako bramkarz. Zdarzało mu się także grać w polu, gdzie dzięki imponującej szybkości sprawiał przeciwnikom ogromne problemy na boisku.
- W sumie jak byłem dzieckiem, to trochę marzyłem o tej śmieciarce. Zawsze jak panowie u mnie w miejscowości wskakiwali na tę śmieciarkę, wydawało mi się, że to jest za*** robota. [...] - powiedział Skolim dla Radia VOX FM.
A jak wyglądają obecne relacje wokalisty ze sportem? Okazuje się, że autor wielu muzycznych hitów wciąż ma w głowie jedno drobne marzenie.
- No mógłbym gdzieś w Ekstraklasie wejść na 2-3 minuty symbolicznie. To jest takie moje marzenie. Ale drugą, trzecią ligą też bym nie pogardził - podsumował Skolim.