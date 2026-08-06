Hotel Paradise 13. Zmiany w programie i nowi Rajscy Reporterzy

Hotel Paradise 13 - co wiadomo o zmianach?

Trzynasty sezon „Hotelu Paradise” ruszy w nietypowy sposób, bo pierwsze dwa odcinki zostaną pokazane w weekend – w sobotę 29 sierpnia i niedzielę 30 sierpnia 2026 roku o godzinie 20.55 na antenach TVN i TVN7. Takie informacje przekazuje Radio Eska. Kolejne epizody tradycyjnie będą emitowane od poniedziałku do czwartku o 20.00 w Siódemce.

Ważną nowością jest też powrót Klaudii El Dursi. Z doniesień VOX FM wynika, że początkowy plan zakładał rotację – naprzemienne prowadzenie programu przez nią i Edytę Zając z sezonu na sezon. Jednak w trakcie zdjęć do „Hotelu Paradise 13” El Dursi musiała niespodziewanie wrócić do Polski, a jej miejsce ponownie zajęła Zając. Ta sytuacja zbiegła się z informacją, że Klaudia El Dursi dołączy do grona gospodarzy jesiennej edycji „Top Model” (2026) w TVN. Na razie produkcja nie zdradza, jak ten niespodziewany zwrot akcji zostanie zaprezentowany na ekranie.

Oprócz tego, nie poznaliśmy jeszcze ostatecznej liczby odcinków ani daty wielkiego finału. Brakuje również oficjalnej listy uczestników. Potwierdzono za to, że cały trzynasty sezon zrealizowano wiosną 2026 roku w Tajlandii, tuż po zakończeniu prac nad dwunastą odsłoną reality show.

Rusza Hotel Paradise 12

Nowi Rajscy Reporterzy w Hotelu Paradise 13

Instytucja Rajskich Reporterów zadebiutowała w 12. sezonie, ale nie byli to uczestnicy biorący bezpośredni udział w rywalizacji. Odpowiadali głównie za tworzenie dodatkowych materiałów na oficjalne profile „Hotelu Paradise” na Instagramie i Facebooku. Funkcję tę pełnili Dominika i Kuba z 8. edycji, jednak okazuje się, że nie zachowali tej posady na stałe. W trzynastej serii pojawią się nowe osoby w tej roli, choć stacja TVN na razie dawkuje informacje. To wywołało wśród internautów falę spekulacji.

Analizując poszlaki (takie jak kolor włosów czy tatuaże na dłoniach z opublikowanych materiałów promocyjnych), fani podejrzewają, że nową Rajską Reporterką może zostać Alex z 11. sezonu. Więcej opcji pojawia się w kontekście męskiego reportera. Widzowie wymieniają trzech kandydatów:

Bartka z 8. edycji

Tymka z 10. edycji

Milana z 11. edycji

Obecność Milana wydaje się mało prawdopodobna, zważywszy na jego aktualną współpracę ze stacją Canal+ przy programie „Polska Shore”. Z kolei wiele wskazówek naprowadza na Bartka, znanego z 8. sezonu. Świadczyć o tym może krótki opis opublikowany przez TVN.

- Jedni go lubią, inni nie mogą go znieść. W HP wielu widzów uważało go za bad boya. Nie owija w bawełnę, mówi prosto z mostu i nigdy nie gra pod publiczkę. Jeśli ma coś do powiedzenia, powie to prosto w twarz - czytamy.

Co więcej, w innym fragmencie kandydat na reportera został określony mianem "złoczyńcy". To sformułowanie automatycznie odrzuca wielu byłych uczestników, którzy cieszyli się dużą sympatią i unikali poważnych kontrowersji w trakcie trwania show.